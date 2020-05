Las arañas lobo del Ártico han cambiado su dieta. Se están comiendo entre ellas

Filed to:

Filed to: arañas

El aumento de las temperaturas en las latitudes del norte está trayendo cambios perturbadores en uno de los depredadores de invertebrados más abundantes del Ártico. Las arañas lobo se están convirtiendo en caníbales.



Esto es lo que recoge un nuevo estudio publicado en el Journal of Animal Ecology. Los investigadores explican que a medida que el Ártico se calienta y los veranos se hacen más largos, estos cazadores temibles se hacen más grandes y se reproducen aún más, aunque eso no necesariamente significa que habrá más arañas en el futuro.



La investigación sugiere que a medida que el mundo se calienta, las arañas lobo en Alaska parecen comerse entre sí, lo que podría tener un efecto limitante sobre el tamaño de sus poblaciones. De hecho, los investigadores encontraron que en un verano analizado, a medida que las arañas lobo crecían, las más jóvenes en el área se volvían más escasas.



Para llegar a sus conclusiones los investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis analizaron las dietas de varias arañas hembras en la naturaleza mediante el análisis de isótopos estables.



El resultado: las más grandes tenían diferentes dietas, de acuerdo con lo que podría parecer un cambio hacia el canibalismo. Otros experimentos en el laboratorio confirmaron que este cambio dietético mórbido se produjo cuando aumentó la densidad de las poblaciones de arañas. Según explica la investigadora Amanda Koltz:



Aunque el canibalismo probablemente no sea la mejor opción dietética para estas arañas, nuestro campo y los datos experimentales sugieren que cuando hay muchas arañas, recurren al canibalismo con más frecuencia. Es probable que sea un reflejo de una mayor competencia entre las arañas por los recursos.

Imagen : Una de las arañas lobo analizadas ( Amanda Koltz )

Los autores explican que si las arañas hembras producen más crías, eso significa más competencia entre sus crías, y piensan que este fenómeno podría estar desencadenando tasas más altas de canibalismo en la naturaleza. Al reducir la cantidad de arañas que sobreviven hasta la edad adulta, el canibalismo podría terminar regulando las poblaciones de arañas lobo en un mundo cambiante. Según Koltz:



Canibalizar a otras arañas de la misma especie reduce la competencia al reducir la cantidad de otras arañas alrededor. Pero la evidencia de otros estudios ha demostrado que las arañas lobo que solo se alimentan con otras arañas lobo no viven tanto como las que comen una dieta más variada.

Los autores finalizan su estudio alertando del peligro de que los cambios que las poblaciones de arañas lobo puedan tener termine como un efecto en cascada en el ecosistema, reduciendo la depredación e influyendo en procesos naturales clave como la descomposición y el ciclo de nutrientes, incluida la liberación de dióxido de carbono.



“Estos hallazgos son un recordatorio de que los cambios en el tamaño corporal, que es una respuesta generalizada a las temperaturas globales más cálidas, pueden afectar no solo la fecundidad sino también la competencia intraespecífica entre los invertebrados”, concluyen los autores. [Journal of Animal Ecology via IFLScience]