F oto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Cuando los fabricantes de auriculares afirman que han mejorado los graves de sus dispositivos, a menudo lo que significa es que han modificado el sonido a través de software para acentuar de forma artificial las frecuencias bajas. Los nuevos auriculares inalámbricos WF-XB700 de Sony lo hacen como debería ser siempre , con unos drivers el doble de grandes de lo que traen la mayoría de auriculares. Suenan alto, retumban mucho y, si esta es la única característica que te interesa, no te sentirás engañado gastando 130 dólares en estos auriculares.

Advertisement

A medida que los auriculares inalámbricos se vuelven cada vez más comunes (trata de pensar en una empresa que no tenga los suyos hoy en día), se han vuelto mucho más asequibles. Muchas compañías ahora ofrecen alternativas baratas para ayudarte a competir con los populares AirPods de Apple. Los WF-1000XM3 de Sony probablemente ofrezcan la mejor cancelación de sonido en unos auriculares inalámbricos que haya ahora mismo, pero no todo el mundo está dispuesto a gastarse 230 dólares en algo que se te puede caer al váter sin que te des ni cuenta. Los nuevos WF-XB700 de Sony están pensados principalmente para aquellos que buscan unos auriculares inalámbricos y que tienen un presupuesto limitado, aunque también pueden atraer a aquellos que como yo, hemos estado hasta ahora decepcionados con el rendimiento de otros auriculares del mercado .

F oto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Advertisement

No es que los WF-1000XM3 de Sony o los AirPods Pro suenen mal o resulten decepcionantes, solo que cuando te acercas uno de los WF-XB700 de Sony a la oreja, te das cuenta donde está realmente la diferencia. La mayoría de los auriculares inalámbricos usan drivers —la pequeña pieza que se mueve dentro de los auriculares creando ondas de sonido— de 6 milímetros. L os WF-XB700 cuentan con drivers de 12 milímetros: el doble de grandes. Est o no necesariamente se traduce en sonidos el doble de alto s , pero el rendimiento de los graves es notablemente mejor , y los WF-XB700 alcanzan sin duda un volumen mayor que el resto de auriculares que ofertan Sony y Apple.

Llevo años prefiriendo auriculares con drivers de 12 milímetros, lo que ha provocado que siempre me acabase decantando por los auriculares de Sony con cable . Hace poco , dadas las ventajas de los auriculares inalámbricos, me rendí y me decidí por una alternativa más pequeña . Pero a pesar de perder algunas funciones , el perfil de sonido de los Sony WF-XB700 hacen que los prefiera a mis AirPods Pro.

Advertisement

No resulta sorprendente que unos auriculares de 130 dólares abulten tanto, pero tampoco son los más grandes que he visto.

F oto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Para hacer sitio a esos drivers más grandes y a una batería capaz de aguantar nueve horas sin tener que cargarla , los auriculares inalámbricos WF-XB700 han adoptado un diseño bastante extraño, como si fuese una enorme cápsula que sobresale de t u oreja . Sin duda son unos de los auriculares más llamativos que puedes usar.

Advertisement

Los Sony WF-XB700 son bastante grandes, pero son muy cómodos y aguantan bien en su sitio.

F oto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Pero aunque los WF-XB700 sean más grandes que los AirPods Pro de Apple e incluso que los WF-1000XM3, en realidad me parecen más cómodos de usar que estos últimos . No son tan cómodos como los AirPods Pro, pero creo que aguantan mejor cuando salgo a caminar con ellos o a realizar actividades más físicas que estar sentado frente al ordenador . A pesar de su precio, Sony se ha asegurado de que estos auriculares no te hagan querer arrancarte las orejas después de varias horas de uso .

Advertisement

F oto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

El estuche de carga que viene incluido, es tan simple como los auriculares, y su acabado en plástico hace que parezca un producto barato . Conseguirá que la batería de tus WF-XB700 pase de 9 a 18 horas, y se carga a través de un USB-C, nada de carga inalámbrica.

Advertisement

El estuche de carga parece un broducto barato.

F oto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Pero a diferencia de los estuches de carga de los Sony WF-1000XM3 y WF-SP800N, este estuche tiene la parte de abajo plana, que facilita sacar y meter fácilmente los auriculares cuando está colocado sobre un escritorio . A lo mejor crees que no es algo digno de mención, pero supone una gran mejora de usabilidad, al tiempo que permite que el estuche sea lo suficientemente compacto como para meterlo en un bolsillo fácilmente .

Advertisement

F oto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Esos 130 dólares deberían hacerte suponer que faltan muchas funciones en este nuevo modelo de gama baja de Sony. No hay cancelación de ruido, no hay amplificación de sonido ambiente para escuchar mejor lo que sucede a t u alrededor, no hay detección de oído para pausar automáticamente la reproducción de música cuando t e los quitas , y además los WF-XB700s no se pueden conectar a la aplicación de auriculares de Sony, lo que significa que no podrás ajustar el perfil de sonido.

Advertisement

Son todo lo básicos que pueden llegar a ser unos auriculares inalámbricos , pero hay una cosa que me gusta más que en los modelos de gama alta de Sony. No soy muy fan de las almohadillas táctiles que tienen los Sony WF-1000XM3 y los WF-SP800N, con las que se pueden controlar la reproducción y otros accesos directos. En cambio, los WF-XB700 cuentan con unos botones físicos muy bien colocados, que resultan casi imposibles de activar accidentalmente, que responden inmediatamente y que puedes presionar sin que salga disparado el auricular de tu oreja .

Dudo mucho que Sony consiga hacer que los usuarios de iPhone los prefieran a los AirPods ( 159 dólares) . Por 29 dólares más tendrías muchas características excelentes, como una buena conectividad y una calidad de sonido decente . Pero para los usuarios de Android, cuyas opciones más baratas son productos como los geniales Samsung Galaxy Buds + ( 150 dólares ) , los nuevos WF-XB700 de Sony serán una gran alternativa por solo 130 dólares . Si ya tienes unos auriculares inalámbricos, es posible que eches en falta algunas funciones más avanzadas que cada vez tienen más auriculares . Pero si está buscando hacerte con tus primeros auriculares inalámbricos , lo que ofrece Sony es casi imbatible .

Advertisement

En resumen