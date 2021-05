Imagen : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En 2019 Jabra lanzó al mercado los Elite 85h, unos auriculares de diadema que competían con Sony y Bose por el trono de mejores auriculares con cancelación de ruido. Los Evolve 2 85 se han construido sobre la misma plataforma, pero con las comunicaciones en mente. El resultado son unos todoterreno brutales, pero a un precio elevado.



Los Jabra Evolve 2 85 cuestan 449 euros (499 con estación de carga). La razón de este precio es que son un producto orientado al mercado profesional, concretamente al de las comunicaciones. De hecho, comparados con otros auriculares para llamadas de tipo profesional ofrecen mejor calidad de audio a menor precio. Si trabajas desde casa (y probablemente sea así con la dichosa pandemia), los Evolve 2 son de lo mejorcito que vas a encontrar en auriculares para el entorno laboral.

En esencia ofrecen conexión inalámbrica superestable con cancelación de ruido activa y un sistema de micrófonos espectacular en un formato elegante y alejado de lo que suelen ser los auriculares de PC, que están tan orientados al gaming que son perfectos para presentarte en una batalla de robots gigantes, pero quizá no tanto para hacer una presentación delante de clientes.

Jabra Evolve2 85 Jabra Evolve2 85 ¿Qué son? Lo más bestia que tiene Jabra en auriculares profesionales para oficina. Precio 449 euros (499 con base de carga) Nos gusta La calidad de audio. El sistema de cancelación de ruido. Las funciones para llamadas. No nos gusta Que la base de carga se venda aparte y no tenga Bluetooth propio. El precio.

El diseño de los Elite es minimalista. Recuerda un poco a los Sony WH-1000XM4 y, como ellos, cubren la oreja pero no la encierran. A la izquierda tan solo encontramos la entrada USB-C para carga, el botón de encendido y emparejamiento, y el que permite alternar entre los diferentes modos de cancelación de ruido (con cancelación, sin ella, o hear through).



En la parte derecha encontramos los botones de volumen, y uno para detener la reproducción musical o silenciar el audio la llamada en función del contexto. En este mismo lado está uno de los extras más potentes de los Evolve 2 85: el micrófono abatible. De hecho está tan bien disimulado que Jabra ha tenido que indicar su posición con una pegatina en la caja. Se despliega girándolo hacia abajo y después hacia la cara.



Ergonomía

Desde el punto de vista de la ergonomía, los jabra son cómodos, pero pequeños. Lo que quiero decir con esto es que si eres de cabeza importante como yo (talla 60 de sombrero) quizá (solo quizá) te aprieten demasiado si los llevas mucho tiempo. En sesiones de tres horas ininterrumpidas con ellos he llegado a notar alguna molestia, pero también es cierto que se soluciona ajustándolos un poco y que hablamos de una sesión larguísima. Si te los pones y te los quitas para llamadas de 10 minutos nunca te molestarán

Imagen : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Que los Jabra quizá no son lo mejor si eres de cabeza grande se nota en otro detalle, cuando despliego el micro, este queda prácticamente pegado a la mejilla. Puedo tocarlo con la cara al moverme. De nuevo, hacerlo cómodo es cuestión de moverlo un poco. Es un problema que no tendrás si tienes la cabeza de tamaño más estándar. Los auriculares pesan 286 gramos y vienen con su propia funda de transporte.



Conexiones: Bluetooth, USB y base de carga

El tema de las conexiones es lo bastante extraño como para que requiera explicación. Los Jabra Evolve2 85 se conectan por Bluetooth, lo que significa que los puedes enlazar a cualquier tableta, smartphone o portatil. Sin embargo, si los vas usar con una computadora no podrás disfrutar de todas sus funciones a menos que los conectes con el dongle USB que traen. El receptor USB con Bluetooth 5.0 tiene una alcance de 30 metros y compatibilidad con todos los perfiles Bluetooth imaginables (HSP V1.2, HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6, PBAP V1.1, y SPP V1.2). Además permite emparejar hasta ocho dispositivos y tener dos conexiones Bluetooth simultáneas, lo que permite estar conectado, por ejemplo, a la computadora y al móvil al mismo tiempo. Esto çultimo, por cierto, es algo que ya se puede hacer con los Jabra Elite 85h.

Imagen : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Cuando compras los auriculares puedes elegir entre una versión con receptor USB-A o USB-C en función de tu tipo de equipo. El receptor está escondido entre los pliegues de la funda y es posible que lo pases por alto si no miras con atención.



Existe una versión de los Evolve2 85 que viene con una cómoda base de carga que sube el precio 50 euros. La base de carga se conecta por USB, pero solo sirve para eso. Me hubiera gustado que Jabra hubiera integrado un receptor Bluetooth en la base de manera que, al usarla, no haya que ocupar dos puertos en la computadora.

Imagen : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Por lo demás, la base de carga tarda dos horas y media en llenar completamente la batería, y esta dura 37 horas según el fabricante. En uso real le hemos sacado más de 32 con una sola carga.. Con 15 minutos en la base ya obtenemos 8 horas de autonomía, así que por muchas llamadas que hagas, si usas la base de carga entre una y otra no te quedarás sin batería jamás. Esa es precisamente la ventaja de usar la estación de carga aparte de no tener que enchugar y desenchufar todo el día un cable.



Software

La aplicación de Jabra para móviles es muy buena, pero en el PC o Mac es sencillamente imprescindible. Jabra Direct, que es como se llama, no solo sirve para conectar dispositivos, gestionar sus conexiones o actualizar el firmware de cada uno. En el caso de los Evolve2 85 el software permite un nivel de personalización fantástico con opciones para colgar, descolgar o rechazar automáticamente llamadas simplemente poniéndonos o quitándonos los auriculares, gestionar el sistema de cancelación de ruido, o alternar entre diferentes micros y persponalizar indicadores durante una llamada.

Cuando compras los Jabra Evolve2 85 puedes elegir entre una preconfiguración optimizada para Microsoft Teams o una para comunicación unificada en caso de que tu empresa use otras plataformas para llamadas, sea Google, Cisco, Avaya, Amazon, Zoom, Dialpad, RingCentral, etc... Esto no quiere decir que si compras uno no puedas usarlo para lo otro. Simplemente es que cada versión tiene indicadores personalizados y funciones de llamadas y mensajería específicas para una u otra plataforma según lo sacas de la caja. Todas estas funciones se activan mediante el botón central del lado derecho, que normalmente tiene funciones básicas. No uso Microsoft Teams, así que no he podido testear esa parte, pero definitivamente pinta útil para una persona que tenga que gestionar videollamadas todos los días o que atienda frecuentemente una centralita.



El único entorno en el que los Jabra Evolve 85 quizá no sean lo más adecuado son los videojuegos. La conexión Bluetooth es perfectamente capaz de apañárselas con vídeo o videojuegos, pero los puristas del gaming encontrarán una cierta latencia al usar los auriculares para jugar con un codec genérico como SBC que no existirá en una conexión por cable.

Calidad de sonido

Los Jabra Evolve2 85 son básicamente los 85h, pero con funciones profesionales para llamadas. En ese sentido su calidad de sonido es idéntica a la de los 85h, que ya son unos auriculares que se miden cara a cara con los inalámbricos ANC de gama alta de Sony y Bose. Su sistema de cancelación de audio es magnífico, y su sonido es potente y limpio tanto si nos da por escuchar música con ellos como si queremos hablar por teléfono. El rango de frecuencias en reproducción musical es de 20 Hz a 20.000 Hz, y en llamadas es de 100Hz a 8.000 Hz.

Imagen : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

El punto fuerte de los Evolve2 85 es el micrófono, o más bien habría que decir los micrófonos. La cancelación de ruido activa usa 4 micros y el registro de voz seis. Los auriculares cuentan con una certificación llamada Oficina Abierta que se otorga a los dispositivos pensados para usarse en ambientes muy ruidosos. En este sentido he podido probarlo durante varias llamadas de Zoom con una impresora 3D funcionando a solo un metro de distancia (las impresoras 3D meten un ruido infernal que no tiene nada que envidiar a las antiguas matriciales) y nadie ha sido capaz de oírla. Es posible, por cierto, hablar con el micrófono maxilar desactivado pero la ganancia que se obtiene al bajarlo es bastante sustancial, sobre todo a la hora de aislar nuestra propia voz del ruido ambiente.



En resumen

Los Jabra Evolve2 85 son un equipo profesional impresionante pero, como todos los equipos profesionales, también es caro. Cuesta 449 euros (499 si le añadimos la base de carga) y eso no lo hace lo más indicado si lo que necesitas son unos buenos auriculares que además también sirvan para atender alguna que otra llamada.

Si lo que queremos son unos auriculares igualmente soberbios pero que no tengan tantas funciones enfocadas en llamadas ni una cancelación de ruido tan buena en los micrófonos los Jabra Elite 85h cuestan solo 249 euros. Son físicamente iguales (salvo por el micro desplegable y un puñado de controles) suenan igual de bien , tienen cancelación de ruido y la misma autonomía .