El FiiO M11S es un DAP, un reproductor de audio digital con soporte a archivos en alta resolución y muchos formatos de audio, incluyendo, cómo no, audio lossless, sin pérdida. Este dispositivo puede reproducir archivos FLAC, DSD, WAV, MQA y muchos otros. Sí, también reproduce MP3, un formato tan conocido pero al mismo tiempo tan poco querido por los audiófilos exigentes.

Al ser un DAP significa que puedes llevar archivos de música en alta fidelidad a todas partes, o descargar música de las aplicaciones de streaming más conocidas (de nuevo, com o Tidal, Qobuz o Spotify) cuando se utiliza en “Modo Android”. Sin embargo, esto no es lo único que puede hacer. El FiiO M11S cuenta con dos DAC de alta calidad en su interior, y además de poder ser utilizado como reproductor portátil es posible utilizarlo como DAC USB de escritorio para conectar a una computadora y reproducir música a través del M11S. También puede funcionar como receptor Bluetooth para enviarle música desde un smartphone o tablet y escucharla mediante el M11S con auriculares inalámbricos, o sencillamente podemos elegir el “Modo pura música” y así todas las funciones innecesarias del sistema operativo quedan desplazadas para dedicarse por completo a la música en la aplicación nativa de FiiO.

Si no conoces el mundo de los DAP basados en Android, quizás te estás preguntando: ¿para qué llevaría conmigo un reproductor Hi-Fi basado en Android, si ya llevo conmigo un teléfono Android? La respuesta tiene que ver, por supuesto, con que este dispositivo cuenta con componentes internos de alta calidad dedicados a ofrecer la mejor experiencia al escuchar música en alta fidelidad. Los DACs y los amplificadores de un DAP como el M11S es algo que no encuentras en ningún smartphone, además del soporte para distintos auriculares gracias a sus múltiples puertos.

Porque el M11S cuenta con no tres puertos para auriculares en total: un puerto de 3,5mm no balanceado, un puerto de 4,4mm balanceado y un puerto de 2,5mm balanceado. Esto permite utilizar una amplia variedad de auriculares tanto in ear como over ear, gracias a que el M11S tiene hasta 670mW de potencia por la salida balanceada (o 200mW a 32 Ohm por la no balanceada).

¿Cómo es la experiencia y el sonido del M11S?

En cuanto a potencia y soporte para auriculares, todos los modelos con los que probé el M11S ofrecieron un sonido completo, sin problemas, con cuerpo y volumen, incluso cuando lo probé con mis Sennheiser de 150 Ohmios. Estos son los modelos con los que probé el M11S: los auriculares in ear FiiO FD1 de 32 Ohmios, los Meze Advar de 31 Ohmios y los Moondrop Lan de 32 Ohmios. Y auriculares over ear como los Meze 109 Pro de 40 Ohmios, los Meze 99 Neo de 26 Ohmios, además de los Sennheiser HD58X Jubilee de 150 Ohmios y los Hifiman Sundara cerrados de tecnología magnetoplanar.

El FiiO M11S tiene tres niveles de ganancia: baja, media y alta. Soy de escuchar música con un volumen entre medio y alto, sin ser demasiado alto (como siempre, les recuerdo: escuchar música con un volumen demasiado alto puede ser perjudicial para la salud). En todas mis pruebas con distintos auriculares usé el M11S en ganancia “Media”, a veces “Baja”. Solo con los Sennheiser y los Sundara (Cerrados) sentí que, en algunos álbumes debido a su calidad de grabación, debía subir la ganancia a “Alta”. El nivel de volumen del M11S va desde el número cero (0) hasta el 120. Nunca suelo ir más arriba que el número 80, independientemente de la ganancia, y el sonido siempre fue completo.

¿Cómo suena el M11S? Su sonido es neutral, apuntando a lo natural, no es un sonido cálido ni muy coloreado. Esta es una firma fantástica para los que disfrutan de un sonido con mayor detalle. Sus agudos son definidos , sus bajos están presentes pero controlados, no exagerados. S u escena sonora se siente amplia , lo cual es una gran ventaja para escuchar música con auriculares in ear, ayuda a una mayor sensación de espacio. Recordando los auriculares con los que probé el M11S, siento que hace una gran combinación con algunos como los Meze Advar, los Meze 109 Pro e incluso con los FiiO FD1, ya que el sonido de estos es más musical y con bajos más intensos (entre otras características particulares de cada uno), lo que hace un buen matrimonio y balance con el M11S. Pero claro, esto es algo subjetivo, personal. Sin embargo, gracias a tener una firma de sonido más neutral, el M11S se puede combinar con una amplia variedad de auriculares y aprovechar sus características y “personalidad” de sonido.