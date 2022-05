Es extraño pensar en un mundo en el que Insomniac no hizo uno de los juegos de PlayStation más vendidos, Marvel’s Spider-Man, y sin embargo, casi sucedió. Después de poner fin a una asociación de una década con Activision, Marvel Games había estado ofreciendo la propiedad intelectual de Spider-Man a otros editores de juegos importantes. Asumir una IP externa no encajaba con la estrategia comercial de Microsoft en ese momento, por lo que se negaron. Sony se arriesgó al invertir en Spider-Man y valió la pena.

El libro The Ultimate History of Video Games, Volume 2 detalla cómo Spider-Man terminó convirtiéndose en una exclusiva de Sony (vía VGC). Aunque Activision había estado publicando juegos de Spider-Man durante casi 14 años, Jay Ong, vicepresidente ejecutivo de Marvel Games, sintió que el editor no estaba haciendo lo suficiente con la propiedad intelectual. Señaló que la película The Amazing Spider-Man 2, que se había lanzado en 2014, había obtenido una puntuación de 40 en Metacritic.

Ong pensó que los juegos de superhéroes vinculados con películas no fueron considerados buenos durante la mayor parte de la historia de los juegos: “La gente juzga [los juegos de superhéroes] según un estándar diferente, un estándar más bajo porque la mayoría de los juegos de superhéroes y la mayoría de los juegos con licencia eran bastante pobres”. Como resultado, los editores o publishers darían a los estudios presupuestos muy conservadores y limitados para los juegos de superhéroes. El estándar cambió cuando Batman: Arkham Asylum vendió 10 millones de copias. Como resultado, Ong decidió que era hora de separarse de Activision.

El ejecutivo de Marvel estaba buscando un publisher que no se conformara con “juegos mediocres con licencia” y que pudiera ver la propiedad intelectual como una inversión a largo plazo. Nintendo estaba descartado, ya que en su mayoría trabajaban con sus propias franquicias. Xbox, por su parte, “quería centrarse en sus propias franquicias”. Cuando Ong se acercó a PlayStation, se lo vendió a sus vicepresidentes con lo siguiente idea: “Podríamos vencer a Arkham y tener un juego, o tal vez varios juegos, que podrían impulsar la adopción de su plataforma PlayStation”. Y así fue como Sony terminaría apostando 100 millones de dólares en un juego de Marvel.

Le dieron el proyecto a un estudio independiente con mucho reconocimiento llamado Insomniac Games. Insomniac tenía un largo historial de excelencia técnica, y su juego anterior presentaba un juego basado en parkour. Según el CEO de Insomniac, Ted Price, el estudio estaba muy entusiasmado por la idea de trabajar en Spider-Man. Los desarrolladores relataron cómo Peter Parker era un “hombre común”. Spider-Man tuvo comparaciones favorables con Arkham Asylum en el lanzamiento, que siempre había sido el objetivo de Ong. “Arkham fue el que cambió la narrativa [de juegos licenciados de bajo nivel]”, dijo. “Fue una inspiración para nosotros en los primeros días”.