Los nuevos Echo Buds de Amazon son excelentes para lo que cuestan

Foto : Caitlin McGarry / Gizmodo

Amazon está probando suerte con unos auriculares nuevamente después de tropezar con su primer par de Echo Buds en 2019. Las mejoras, me molesta decirlo, son buenas.



El hardware de Amazon está por todas partes: su línea Kindle es excelente pero aún tiene puertos microUSB, sus pantallas inteligentes son muy buenas pero también un poco inquietantes, su primera pulsera de fitness era horriblemente invasivo y sus auriculares Bluetooth de primera generación estaban desactualizados desde su lanzamiento (nuevamente, microUSB) y no sonaban muy bien. No estaba segura de qué esperar cuando los Echo Buds de segunda generación con Alexa llegaron a mi puerta, pero tengo que admitir que, al comparar los últimos auriculares de Amazon con el resto del mercado cada vez más competitivo de auriculares Bluetooth, tienen un precio tan bueno que sus pequeños problemas no son factores decisivos. También suenan bastante bien.

Y luego está Alexa. Más sobre eso en un minuto.

El diseño aburrido no es un problema

Foto : Caitlin McGarry / Gizmodo

Los Echo Buds parecen casi completamente carentes de personalidad hasta que miras de cerca cada auricular y ves el logo de la sonrisa de Amazon. Prácticamente nadie quiere llevar el logotipo de Amazon en la oreja, pero el logotipo negro en el auricular negro es tan tenue que resulta casi invisible. El estuche de carga también tiene la marca, pero la sonrisa está en la parte inferior del dispositivo para que nadie pueda verla. (No tuve la oportunidad de ver la versión en blanco en persona, aunque el logotipo de Amazon parece ser un poco más obvio en fotos).



Los auriculares vienen con cuatro almohadillas de silicona, que afortunadamente están codificadas por colores para que sepas cuál elegir, y dos tamaños de ganchos, que son casi imposibles de poner y quitar del auricular y también pueden cubrir fácilmente los imanes de carga que encajan el auricular en su lugar en el estuche de carga. Lo descubrí por las malas y drené accidentalmente mi Echo Bud izquierdo del 100% al 11% gracias a un ajuste de enganche inadecuado, que abandoné rápidamente. (La parte del gancho no ayuda mucho con el ajuste de todos modos). Pero incluso sin gancho, el ajuste es sólido y sella bien el oído, y los auriculares no son incómodos aunque se usen durante un par de horas seguidas.

Cada botón es sensible al tacto, por lo que puedes controlar la reproducción de música con un toque o dos (o tres), y puedes personalizar un gesto, una pulsación prolongada, para controlar el volumen en los botones izquierdo y derecho. Personalizar ese gesto significa eliminar la capacidad de controlar la cancelación activa de ruido (ANC) y el modo transparencia con una pulsación prolongada, por lo que sacrifiqué esa funcionalidad.

Foto : Caitlin McGarry / Gizmodo

Sorprendentemente buen sonido

El mayor cambio que ha introducido Amazon con los Echo Buds de segunda generación es la cancelación activa de ruido en lugar de la reducción de ruido de la primera generación. Y funciona.

Hice una carrera de 5 km al aire libre en el corazón de Hollywood para probar la capacidad de los Echo Buds y ahogar el ruido ambiental de la calle, y la ANC fue efectiva. Puedes controlar la cancelación de ruido presionando prolongadamente el auricular o piediéndole a Alexa que la encienda o apague. El modo transparencia está bien, aunque no escuché tanto del mundo exterior como escucho con otros auriculares ANC. (debo señalar que los Echo Buds solo tienen clasificación IPx4 y, por lo tanto, no son a prueba de sudor, así que si necesitas auriculares que puedan soportar entrenamientos, busca en otro lado).

Una función de transparencia es específicamente para llamadas telefónicas, una configuración llamada Sidetone que puedes activar en la aplicación Alexa, que te permite escucharte más claramente cuando hablas por teléfono. Esto tenía errores: podía oírme a mí misma un poco mejor que sin esa función al principio, pero luego dejó de funcionar. El cambio no fue lo suficientemente grande como para ser muy notorio, pero cuando estaba hablando con mi madre con Sidetone activado, me preguntó qué estaba haciendo: el sonido de mi pelo rozando el auricular era tan intenso que sonaba como si estuviera cortando lechuga iceberg, dijo. Sin Sidetone, mi pelo no era un problema.

Los nuevos Echo Buds tienen altavoces de 5,7 mm y tres micrófonos: dos externos y uno interno. La música definitivamente suena bien, pero diré que el audio delos Echo Buds no es tan completo o inmersivo como el de los auriculares más caros (como los AirPods Pro de Apple y los Jabra Elite 85t), pero solo lo noté escuchando la misma canción en todos los dispositivos seguidamente. Probé esto con algunos géneros diferentes, desde el EDM hasta el rock clásico y, por supuesto, con Fiona Apple. Pero en general, los Echo Buds están bien equilibrados, y la capacidad de ajustar el ecualizador en la aplicación de Alexa significa que puedo aumentar los graves tanto como quiera.

La duración de la batería podría ser mejor

Los Echo Buds de segunda generación vienen en dos versiones: el modelo de $120, que se carga con USB-C, y una versión más cara de $140, que tiene USB-C y admite carga inalámbrica con cualquier cargador Qi. Los AirPods de segunda generación de Apple con estuche de carga inalámbrica te costarán $199 y ni siquiera ofrecen ANC, por lo que esto parece una ganga en comparación.

La carga no es particularmente rápida de ninguna manera (el estuche se carga al 30% en 30 minutos a través de USB-C o un cargador inalámbrico), pero 15 minutos en el estuche le dan a los auriculares aproximadamente dos horas adicionales de energía, lo cual es útil (como cuando sin darme cuenta drené mi auricular izquierdo y tuve que resucitarlo rápidamente). Amazon promete cuatro horas de llamada en una carga y ocho horas adicionales en el estuche de carga con ANC y Alexa habilitadas, lo que coincide con mis pruebas: obtuve unos días de duración de la batería entre escuchar música y podcasts, salir a correr, y hacer llamadas telefónicas.

Foto : Caitlin McGarry / Gizmodo

La duración de la batería mejora si apagas la ANC y Alexa: 6,5 horas en los auriculares y 19,5 horas en total con el estuche de carga. Eso está a la par con lo que obtienes con los AirPods Pro, que son $120 más caros que los Echo Buds de modelo base, pero los Jabra Elite 85t siguen siendo mis favoritos por las 25 horas totales que obtienes con la ANC encendida. (Los 85t también cuestan $ 230, pero me encantan).

Pero aprecié el hecho de que el estuche tenga tres luces LED codificadas por colores, una para el estuche y otra para cada auricular, que te permiten saber cuánta batería queda en cada uno. También puedes pedirle a Alexa una actualización rápida del estado de la batería, lo que nos lleva a la función de marquesina de los Echo Buds.

Pros, contras y preocupaciones de privacidad de Alexa

Mira: si estás pensando en comprar un par de auriculares de Amazon, probablemente te sientas cómodo con Amazon como empresa. Quizás tu hogar ya tenga un puñado de dispositivos Alexa, a pesar del hecho de que Alexa haya sido históricamente un campo minado en temas de privacidad por razones que hemos cubierto antes, una reputación de la que Amazon nunca ha podido deshacerse, por una buena razón. Si bien personalmente no soy partidaria de Alexa, Amazon ha hecho posible el uso de estos auriculares sin Alexa o con un mínimo de Alexa si lo deseas.

Aunque tienes que configurar los Echo Buds con la aplicación Alexa para acceder a funciones como el ecualizador ajustable y la personalización de los controles táctiles, también puedes emparejar los Echo Buds con tu teléfono usando la configuración estándar de Bluetooth, sin necesidad de una aplicación. También hay otras formas de silenciar el asistente para que los micrófonos de los auriculares no siempre capturen tu audio y lo envíen a la nube. Primero, la aplicación Alexa debe estar abierta y ejecutándose en segundo plano en tu teléfono para que Alexa funcione. Y un auricular tiene que estar realmente en tu oído para activar Alexa; no escuchará nada si se coloca en el estuche o en una mesa, por ejemplo. Si quieres usar los auriculares pero silenciar Alexa, puedes hacerlo en la aplicación o personalizando un gesto físico (presionando prolongadamente el auricular). Escucharás un tono cuando Alexa reconozca la palabra de activación.

Foto : Caitlin McGarry / Gizmodo

Dicho todo esto, si Alexa conoce literalmente todos tus asuntos y no tienes reparos en eso, entonces tener el asistente directamente en tu oído puede ser útil.

Alexa me escucha y responde incluso si estoy escuchando algo en los Echo Buds. Por ejemplo, mientras cocinaba la cena y escuchaba un podcast, le pedí a Alexa que me pusiera un temporizador, y aunque el volumen del podcast bajaba un poco mientras hablaba, Alexa no interrumpió para responder que el temporizador estaba configurado. (Aquí es donde podría quejarme de Siri).

Puedes configurar todas las habilidades estándar de Alexa en la aplicación para solicitar que el asistente reproduzca música, audiolibros de Audible, agregue recordatorios a tu lista de tareas pendientes, haga llamadas telefónicas... todo funciona. Todo eso sucede rápida y fácilmente, aunque considero que Alexa es más útil mientras deambulas por casa o cuando sales a caminar (si estás en público con una mascarilla y nadie puede verte murmurando para ti misma, por supuesto). Y una función de tránsito de Alexa disponible en las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, San Francisco y Chicago, te ayudan a planificar tu ruta de transporte público y ofrecen actualizaciones sobre el estado del tren o autobús que estás esperando. Esto aún no se ha activado en el lugar donde vivo, en Los Ángeles, pero usar auriculares para planificar un viaje es genial.

Aprecio usar Alexa para hacer pequeñas cosas como configurar temporizadores, pedir el pronóstico del tiempo y hacer de DJ para mí, cosas para las que podría haber comprado un altavoz inteligente Echo, pero he logrado con un par de auriculares que pueden ser utilizados en casa o en movimiento. Si tu hogar inteligente está equipado con dispositivos compatibles con Alexa, es probable que los Echo Buds te resulten aún más útiles.

Lo que no me gusta

Los Echo Buds son muy buenos para su precio, pero no son perfectos. Hay algunas funciones avanzadas que no van tan bien como deberían y falta una cosa importante.

Siguiendo tan de cerca los talones del lanzamiento del AirTag de Apple, me sorprendió encontrar una función buscar para los nuevos Echo Buds en la aplicación Alexa. Puede que no te sorprenda saber que la función Alexa Find My para Echo Buds no es tan avanzada como la que Apple usa con los AirTags. Nunca pierdo un solo auricular, pero con regularidad pierdo el estuche con ambos auriculares metidos dentro. Sin embargo, a menos que el estuche de carga de los Echo Buds esté abierto, no pueden reproducir un sonido. (Esto es debido a que los mismos auriculares reproducen de forma independiente sonidos, pero no el estuche en sí). Esto no es muy útil. Nunca he perdido un estuche de carga estando completamente abierto.



Foto : Caitlin McGarry / Gizmodo

Luego están las objeciones que tengo con Sidetone y la duración de la batería que mencioné anteriormente.

Pero realmente, el mayor problema es la falta de una característica que realmente necesito en unos auriculares Bluetooth: la capacidad de conectarme a múltiples dispositivos. Los Echo Buds solo se pueden emparejar con un dispositivo a la vez, lo que significa que no puedes cambiar el audio de tu teléfono a tu portátil sin fricciones, lo cual es crucial para mí. Si esta también es una característica importante para ti, con las interminables llamadas telefónicas y las videoconferencias de la era de la pandemia, te recomendaría derrochar dinero en un par de auriculares ANC más costosos que se puedan conectar a varios dispositivos a la vez. Mi opción favorita son los Jabra Elite 85t (o los también buenos Elite Active 75t, que tienen ANC basado en software realmente muy capaz). Los AirPods Pro de Apple son excelentes para los usuarios de iPhone con MacBooks, aunque el ajuste no es mi favorito.

¿Quién debería comprar los Echo Buds?

Cuando comencé a probar los Echo Buds, no estaba muy segura de si serían buenos para aquellos de nosotros que somos escépticos con Alexa o que evitamos al asistente por completo. Pero son buenos, sobre todo teniendo en cuenta el precio. Por $120, obtienes un par de auriculares de sonido sólido con ANC capaz y un ajuste cómodo, y por $20 adicionales obtienes un estuche de carga inalámbrica. Hay algunos inconvenientes: la duración de la batería podría ser mejor, y no poder cambiar de dispositivo apesta, pero me sorprende lo mucho que me gusta usar estas cosas. No me gustan lo suficiente como para abrazar completamente Alexa, pero la buena noticia es: realmente no es necesario.