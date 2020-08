Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Que Jabra es sinónimo de calidad de audio no es nada nuevo, pero el sonido no es lo único que hace a unos buenos auriculares. Hay otros factores a considerar, y Jabra ha repasado todos y cada uno de ellos a la hora de diseñar los Elite Active 75t. Si no son los mejores que hay ahora mismo en el mercado les falta poco.



Los Elite Active 75t no son nada más que los Elite 75t, pero añadiendo resistencia al agua. Aquellos auriculares ya se ganaron el premio a lo mejor del año 2019 en un análisis escrito por nuestro compañero Adam Clark, y todo indica que Jabra solo ha necesitado añadir la resistencia al agua y un par de detalles más para repetir pleno en el segmento de auriculares deportivos.

Jabra Elite Active 75t Jabra Elite Active 75t ¿Qué son? Los nuevos auriculares deportivos de Jabra Precio 199,99 dólares / euros Nos gusta Todo. La calidad de sonido, la ergonomía y la autonomía son espectaculares. No nos gusta No tienen cancelación de ruido activa, pero en mi opinión no la necesitan.

Si crees que exagero comencemos por la ergonomía. Los Elite Active 75t son unos auriculares deportivos de tipo interno. Llegado este punto es cuando el arriba firmante suspira y se encomienda a los dioses porque raro es el audífono de este tipo que no me da problemas. Quizá es que me balanceo demasiado al correr. He llegado a pensar que es que mis orejas están mal diseñadas. El caso es que lo más normal es que los auriculares internos se me caigan en los primeros 5 minutos corriendo. En el mejor de los casos se mueven hasta el punto de afectar a la calidad de sonido.



Gran parte del problema es que los auriculares deportivos como los JBL Reflect Flow o los Plantronics BackBeat Fit 3150 confían en piezas de goma que sujetan el dispositivo a la oreja por diferentes partes. Esas piezas cumplen su propósito, pero a menudo (y dependiendo siempre de la oreja de cada cual) impiden que la punta de goma del auricular alcance la posición idónea dentro del oido para dar un buen sonido al tiempo que aísla pasivamente del entorno.

Esto es todo lo que necesitan los Jabra para sujetarse a la oreja. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Los Jabra no tienen accesorios de goma. Toda la sujección consiste en una forma pensada para reposar en lo que anatómicamente se denomina antitrago, una de las muchas curvas del pabellón auditivo humano. ¿Qué demonios ha hecho Jabra que les diferencien de otros fabricantes? Que me aspen si lo se. Lo que sí se es que los Elite Active 75t se sujetan con solo aplicar una leve presión, se quedan ahí, y no se mueven por mucho que salte con ellos puestos. Admás, en las dos semanas de uso que llevo con ellos no me han causado la más mínima molestia ni siquiera tras largas sesiones de uso.



No suelo sonreisr mucho en los análisis, pero es que esto suena simplemente fantástico. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Otro detalle importante es que pese a que todos los controles confían en un único pulsador, no es tan fácil pulsar el botón por accidente intentando ajustarlo como en otros auriculares. Todo pese a que es un botón extremadamente suave de pulsar y con una sensación táctil fantástica a la hora de saber si lo pulsamos una, dos o tres veces.



Ergonomía: ¡check!

La ergonomía es, de hecho, tan sensacional que el sonido no se ve afectado por el movimiento. Tan solo he podido encontrar una excepción a esto: que nos de un viento fuerte de cara. Solo ocurre si nos da directamente de frente y de todos modos no es algo que arruine el sonido. Simplemente no es una cancelación de ruido completa. Hay auriculares con cancelación de ruido activa que se ven afectados por el mismo problema por culpa de un mal ajuste. De todos modos la cancelación de ruido total no es algo muy deseable cuando sales a hacer deporte al aire libre, así que...

Cancelación de ruido (pasiva): ¡check!

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Otro punto de obligado cumplimiento para unos auriculares es que suenen bien, y esa es precisamente la especialidad de Jabra. Los Elite Active 75t llevan dentro un altavoz de 6mm con un ancho de banda de entre 20Hz y 20kHz. Sobre el papel no se diferencian mucho de otros auriculares, pero la calidad a nivel de audio hay que probarla para creerla. No es solo que los agudos sean nítidos y limpios, es que los graves tienen una calidez y una pegada que solo he visto en modelos de muy alta gama como los Sony WF-1000XM3 con cancelación de ruido. El sonido de los Elite Active 75t es algo que solo puedo calificar como dulce, y con una potencia completamente inusitada para algo tan pequeño. No pude resistirme a probar un tema que realmente pusiera los graves de los Elite Active 75t al límite de su capacidad, y ese algo es el throat singing de Mongolia mezclado con un poquito de Metal. ¡The HU!



El resultado es como tener a todo el ejército de Gengis Khan galopando en la cabeza y sin la más mínima distorsión por el exceso de graves. ¡Bru-tal!

Si la configuración de audio es lo tuyo, la aplicación Jabra Sound+ ofrece amplias posibilidades de personalización que van desde modos predeterminados de ecualización hasta la creacion de momentos configurados para determinadas situaciones de sonido ambiental o estado de ánimo. Por si fuera poco, una función llamada MySound permite ajustar el sonido de los auriculares para que se adapten a nuestra capacidad auditiva mediante un test que dura unos minutos.

Captura de pantalla : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

A nivel de llamadas, los Elite Active 75t integran cuatro micrófonos MEM con un ancho de banda de entre 100Hz y 10kHz. No se como se me escuchará a mí , pero desde luego la voz de los demás suena como si de repente todos se hubieran convertido en locutores radiofónicos.



Calidad de sonido: ¡check!

A veces unos auriculares suenan bien y son cómodos pero no alcanzan la perfección porque descuidan otros factores igualmente importantes como la batería. Sobre el papel, los Elite Active 75t aguantan 7,5 horas con una sola carga. La autonomía total se eleva a 28 horas con lo que tenemos en el estuche de carga y bastan 15 minutos para tener una hora de reproducción musical. El estuche tarda 2 horas y 20 minutos en cargar por completo y su conexión es USB-C. Normalmente suelo cazar los dispositivos con mala batería porque uno de los primeros síntomas es que no duran nada en reposo. En este caso no he podido comprobarlo. Jabra asegura que los Elite Active 75t duran seis meses en reposo y yo tenía que publicar esto mucho antes. Si sirve de algo los he tenido sin cargar dos semanas usándolos una media de una hora diaria.

Carga por USB-C, como debe ser. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Un último detalle que personalmente me ha sorprendido mucho es el estuche de carga. Mide solo 62,4 x 36,6 x 27 mm y pesa 35 gramos. Es mucho más pequeño y ligero que el de cualquiera de sus rivales, y es un detalle importante a la hora de llevarlo en el bolsillo. Tanto el estuche como los auriculares están recubiertos de una especie de silicona suave, y los audífonos en sí resisten suciedad y sudor en grado IP57.



El estuche de carga de los JAbra, comparado con el de otros modelos. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En el apartado de conexiones, los Jabra Elite Active 75t usan Bluetooth 5.0 compatible con perfiles de sonido HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, y SPP v1.2. De hecho podemos guardar enlace con hasta 8 dispositivos en su memoria y mantener una activa una conexión con dos dispositivos a la vez.



Batería, conector, tamaño, resistencia, conectividad.... ¡Check, check, check y check!

En resumen

Decir que los Jabra Elite Active 75t no son perfectos porque se escucha un poco el ruido del viento cuando nos pega de frente me parece una tremenda injusticia. Los nuevos auriculares deportivos del fabricante danés no solo suenan demencialmente bien, además son los más cómodos que he tenido jamás y su batería es prá cticamente interminable. Si a ello le añadimos un diseño que cuida hasta el más mínimo detalle y un precio (200 dólares o euros) inferior al de los Powerbeats Pro o al de los Airpods Pro no hay mucho mas que decir. Si buscas unos auriculares deportivos de alta gama los Elite Active 75t son la mejor compra que vas a hacer en mucho tiempo.