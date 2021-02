Los nuevos teléfonos plegables de Oppo, Xiaomi y Google podrían llegar este mismo año

Imagen : Sam Rutherford

L as pantallas plegables son el futuro . La primera en llegar fue la desconocida Royole, hace ya dos años. L uego le siguió Samsung, después Huawei... y parece que ahora llegarán todas las demás, incluida Google, que también está dispuesta a subirse al carro de las pantallas plegables .

Según apunta el medio surcoreano The Elec, tanto Xiaomi, como Google y OPPO tienen previsto lanzar teléfonos plegables este mismo año, y será Samsung la encargada de proveerles sus paneles OLED .

Ya hemos tenido oportunidad de ver algunos prototipos de Xiaomi y de Oppo, pero los modelos que podrían llegar quizás sean bien distintos de lo que han mostrado. Según indica The Elec, el panel para Oppo es abatible, como sucede con el Motorola Razr o el Samsung Galaxy Z Flip, y tendrá un tamaño de 7, 7 pulgadas cuando está completamente abierto y .

Xiaomi también podría haber cambiado la dirección de plegado de su teléfono (esta vez se doblará hacia adentro en lugar de hacia afuera ) y se espera que tenga un panel de 8,03 pulgadas y una pantalla exterior de 6,38.

Google es el único que aun no ha mostrado sus cartas y del que no se conoce prototipo alguno, pero si lo que apunta The Elec es cierto , su próximo Pixel plegable podría incluir una pantalla flexible de 7.6 pulgadas con un estilo similar al Galaxy Z Fold 2 de Samsung .

La llegada de nuevos contendientes al mercado de las pantallas flexibles es una buena noticia, ya que seguro que hará evolucionar más rápidamente esta tecnología y, con el tiempo, servirá también para abaratarla.