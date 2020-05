Imagen : Marvel Studios

En enero de este año supimos que Anna Boden y Ryan Fleck (guiniostas y directores de Capitana Marvel) no iban a regresar para ponerse al frente de la secuela. Ahora los rumores apuntan a una veterana que además podría ser también la directora de The New Avengers, el nuevo equipo de Vengadores.



Esa veterana no es otra que Michelle MacLaren. Recientes fuentes a las que ha tenido acceso el conocido informador sobre Marvel Daniel Richtman apuntan a Ma cLaren como una firma candidata a dirigir las dos películas. La directora no tiene ningún largometraje en su haber, pero tiene una dilatada experiencia en la dirección de series de televisión. Ha dirigido episodios para Juego de Tronos, Better call Saul, Breaking Bad (varios de ellos nominados al Emmy), The Leftovers o Westworld. De hecho comenzó su andadura en The X-Files, serie para la que dirigió nada menos que 47 episodios.

El guión de Capitana Marvel 2 sigue a cargo de Megan McDonnell, que es la guionista responsable de la serie Wandavision, aún sin estrenar. El nombre de MacLaren aún no es definitivo, pero todo indica que Marvel Studios está buscando expresamente una directora, todo un acierto teniendo en cuenta el personaje. Los otros nombres que suenan son Cate Shortland, que ha dirigido la nueva película de Black Widow y Chloé Zhao, que es la directora de Eternals.

Según Richtman, la directora que se haga cargo de Capitana Marvel también lo hará de The New Avengers. Esta otra película, cuyo título aún es provisional será el debut del segundo grupo de vengadores en el MCU. Se dice que la secuela a las aventuras de Carol Danvers tendrá consecuencias similares a Civil War en el MCU. Todo lo que se diga sobre esto aún es especulación a estas alturas, pero parece claro que La fase 4 está apostando por un escenario claramente espacial. [Full Circle Cinema]