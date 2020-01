Netflix está haciendo una serie de One Piece… con actores reales

one piece

Filed to:

Filed to: one piece

Imagen : Eiichiro Oda ( Shueisha )

Ya es oficial. Netflix está trabajando en una serie live action de One Piece. El legendario manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda será adaptado como una serie de actores reales por la compañía de streaming, y por ahora tiene asegurados al menos 10 episodios.

Advertisement

Tanto Netflix como el mismo Eiichiro lo han confirmado. Y es que llevamos años escuchando que la historia de Luffy y compañía sería llevada nuevamente a la pantalla, solo que esta vez como live action. El encargado de la tarea será Netflix, quienes ya han dado vida a otras adaptaciones live action de manga y anime, tales como aquella película de Death Note y la serie live action de Cowboy Bebop que se encuentra en desarrollo.

La serie de One Piece estará a cargo de Tomorrow Studios (mismos responsables de la nueva serie de Cowboy Bebop) y Shueisha. Steven Maeda (Lost, The X–Files) será el máximo responsable de la serie, y el mismo Eiichiro Oda será uno de los productores ejecutivos. No sabemos cuándo la veremos hacerse realidad, pero sin duda tengo mucha curiosidad por ver cómo llevarán a la vida real los poderes de Luffy. [Netflix vía IGN]