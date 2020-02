No descartan cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el coronavirus

Se espera que a finales del mes de julio den inicio los Juegos Olímpicos de 2020, que esta vez se llevarán a cabo en la capital de Japón. Sin embargo, el aumento de casos del coronavirus en todo el mundo, incluyendo el territorio nipón, podrían llevar a la cancelación de las Olimpiad as, según uno de los miembros más importantes del comité organizador.

Dick Pound es el miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional (COI), y recientemente ha mencionado en una entrevista que las Olimpiadas de Tokio están en riesgo de ser canceladas por culpa del coronavirus, cuyo alcance e impacto está siendo tan severo que la Organización mundial de la salud (OMS) advirtió que cada vez está más cerca de convertirse en una pandemia.

Según Pound, los organizadores tienen una fecha límite para decidir. El COI podrá esperar hasta el mes de mayo para anunciar si los juegos se cancelan, y el factor determinante será si se ha logrado controlar el brote del coronavirus hasta entonces. El miembro del comité mencionó que “en el mes de mayo los preparativos ya comenzarán a estar en marcha, la seguridad estará incrementando, se estarán llevando a cabo los preparativos de la comida, los detalles de la villa olímpica, los hoteles, los medios estarán construyendo sus estudios”. Pound reconoce que el comité debe enfrentarse a esa realidad, debido a que “ alrededor del mes de mayo, mucha gente se preguntará: ‘¿hay suficiente control del virus control como para ir a Tokio con confianza, o no?’”

Además, el organizador también mencionó que no es posible mudar los Juegos Olímpicos a otra ciudad debido al poco tiempo que falta para su desarrollo. Sobre la posibilidad de posponerlo, es una decisión tan grande y complicada que Pound explica que no se puede tomar hasta estar completamente seguros:

“E s una decisión muy, muy grande. [...] Hasta ahora [las advertencias y factores que han facilitado los asesores y expertos del COI] no son bases suficientes para cancelar los Juegos Olímpicos o posponerlos. Porque algo tan grande como los Juegos Olímpicos no es algo que pospones fácilmente. Hay demasiadas partes involucradas, muchos países, competencias y temporadas de televisión. No es tan fácil como decir, bueno, lo haremos en octubre”.