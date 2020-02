No eres tu: Twitter está caído, pero hay un truco que permite tuitear

Filed to:

Foto : Sara Kurfeß

Si te encontrabas en medio de una discusión en Twitter, o leyendo algún hilo interesante que querías compartir con tus seguidores, seguramente habrás notado que no puedes tuitear. La razón es simple: Twitter está caído. Pero que no cunda el pánico, hay truco que permite seguir tuiteando.



En The Verge han descubierto que aunque la red social está caída, hay una forma curiosa que permite seguir tuiteando: programar el tuit. Es decir, si programas el mensaje para que sea publicado en un minuto o dos, por ejemplo, el tuit aparecerá en tu timeline.

Así que si necesitas seguir quejándote del calor que hace en tu ciudad, o aprovechar el silencio en la red social para que todos lean lo que te ha parecido la última película que has visto, esta es la forma de hacerlo. Por ahora no sabemos si este truco funciona solo en este caso en particular o siempre que Twitter esté caído. Tendremos que esperar a una próxima falla del servicio para probarlo. [vía Verge]