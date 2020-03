Polonia está usando Minecraft para mantener a los niños ocupados durante la cuarentena del coronavirus

Filed to:

En Polonia se les ha ocurrido una idea muy interesante para incentivar a los niños a que se queden en casa durante estos tiempos de cuarentena y distanciamiento social por el coronavirus COVID-19: usar videojuegos. En específico, usar Minecraft, ofreciendo un servidor gigantesco lleno de cosas para hacer en casa.

Los videojuegos pueden ser un gran aliado en tiempos de cuarentena. Si no puedes salir a ver a tus amigos, ¿por qué no juntarte con ellos en algún título online? El gobierno de Polonia, en conjunto con una organización polaca decidada a los torneos de videojuegos y a los eSports, han creado un servidor nacional en Minecraft conocido como Grarantanna para mantener ocupados a los niños (aunque también está disponible para adolescente y jóvenes universitarios), en el que no solo se puede jugar, sino también realizar actividades educativas y, por supuesto, dejar libre la creatividad al momento de construir cosas.

Entre las actividades del servidor es posible realizar partidas de juegos de rol de mesa (sí, en Minecraft) e incluso sesiones de preguntas y respuestas acerca de historia y geografía polaca, ofreciendo premios y reconocimiento a los que respondan correctamente la mayor cantidad de preguntas.

Por supuesto, también se puede simplemente jugar y construir cosas. Cada jugador tiene una sección del terreno de 60x60 bloques, y las mejores creaciones serán exhibidas el próximo 30 de marzo.

En general, Minecraft y muchos otros videojuegos pueden ser grandes aliados durante el distanciamiento social al que ha sido impuesta la población de muchos países actualmente. Es otro modo de “encontrarte” con tus amigos, y por qué no, en el proceso puedes limpiar algún calabozo y derrotar a un par de jefes finales. [vía Gamespot]