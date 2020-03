Popcorn Time ha vuelto

Imagen : Popcorn Time ( vía Motherboard

Popcorn Time ha regresado tras varios años de haber desaparecido. La plataforma que ofrece películas de forma ilegal ha regresado en medio de la cuarentena del coronavirus, según anunciaron sus responsables.

Conocida como “el Netflix de la piratería”, la plataforma se hizo extremadamente popular a mediados de la década pasada, pero los estudios de Hollywood lograron cerrarla tras una larga cacería. Ahora, según anunciaron en su cuenta de Twitter, la app está de vuelta con una nueva versión que, de nuevo, ofrece películas y series en streaming mediante el uso de BitTorrent, lo que significa que técnicamente la pelíc ula nunca se descarga en el dispositivo del usuario (al menos no por completo). Además, su interfaz de usuario es tan sencilla de usar como cualquier aplicación oficial de streaming.

Por supuesto, la app continúa ofreciendo el contenido de manera ilegal, por lo que es más que probable que no pase mucho tiempo hasta que los estudios vuelvan a iniciar una batalla contra el servicio. Después de todo, incluso películas recientes como Star Wars: The Rise of Skywalker, Joker, 1917, Jumanji: The Next Level y muchas otras más están disponibles en Popcorn Time de manera pirata, además de una gran cantidad de series de televisión. [Motherboard vía Verge]