Por qué hay más gente con dientes rotos desde que empezó la pandemia

Filed to:

Filed to: Dientes

Foto : Rafael Juárez en Pixabay

¿Te has partido algún diente últimamente? No estás solo. La prostodoncista Tammy Chen cuenta en el New York Times que ha visto más fracturas de dientes en las últimas seis semanas que en los últimos seis años. ¿Qué está pasando?



Advertisement

La respuesta comodín es el estrés. Pasamos más tiempo viendo noticias catastrofistas que nos inducen pesadillas y nos generan ansiedad. Ese estrés, dice Chen, nos lleva a apretar y rechinar los dientes, lo que puede dañarlos.

Pero la dentista tiene dos hipótesis más específicas que cualquiera fuera de su gremio habría pasado por alto. La primera es que un número sin precedentes de personas está trabajando desde casa, especialmente en las ciudades más desarrolladas, que concentran un mayor número de oficinistas. El problema es que no todo el mundo tiene un despacho en condiciones, así que mucha gente ha improvisado su lugar de trabajo en una mesa de cocina o el sofá del salón. Esto los lleva a adoptar posiciones corporales incómodas y pasar el día encorvados, lo que puede traducirse en más rechinamiento de dientes por la noche:

Si te preguntas por qué una dentista se preocupa por la ergonomía, la simple verdad es que los nervios del cuello y los músculos de los hombros conducen a la articulación temporomandibular, que conecta la mandíbula con el cráneo.

Advertisement

La segunda hipótesis tiene que ver con el sueño. Otro de los efectos de la pandemia es un repunte del insomnio, especialmente en la gente que ya tenía dificultades para dormir, pero también en personas que simplemente retrasaron la hora de irse a la cama. Las personas que duermen menos horas presentan niveles de ansiedad más elevados. Son signos de un sistema nervioso simpático hiperactivo, que impulsa una respuesta de “lucha o huida” en el cuerpo:

Piensa en un gladiador preparándose para la batalla: cierra los puños, aprieta la mandíbula. Debido al estrés del coronavirus, el cuerpo se mantiene en un estado de excitación, listo para la batalla, en vez de descansar y recargarse. Toda esa tensión va directamente a los dientes.

Advertisement

Los dientes rotos y desgastados son una posible consecuencia de esa tensión , pero también lo son el dolor y la irritabilidad. Según Chen, los dientes no deberían tocarse durante el día, a menos que estés masticando la comida. Si te sorprendes rechinándolos, relaja la mandíbula o usa un protector bucal. Y si estás trabajando desde casa, sigue estos consejos para mejorar tu postura.