¿Quién quiere que sus próximas vacaciones sean en una isla llena de enormes reptiles carnívoros? ¿Levantar las manos? ¿Todos? Bueno, quienquiera que la haya levantado, tengo una noticia para ustedes.



El gobierno de Indonesia anunció recientemente planes para crear nuevos centros turísticos en el Parque Nacional de Komodo, hogar del majestuoso y malhablado lagarto que comparte su nombre. Establecido en 1980 como un refugio protegido para las bestias escamosas, el parque abarca una constelación de tres grandes islas indonesias y 26 más pequeñas, como las que se caracterizan por un terreno accidentado y montañoso y un clima cálido. En 1991, el parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que significa que disfruta de una cierta protección legal de la ONU debido a su condición de sitio de excepcional “patrimonio cultural y natural”. “



Sin embargo, el plan de Indonesia de transformar las islas en un “Destino de Ecoturismo de Clase Mundial” (como se ha dicho) ha suscitado un poco de controversia. Parte del problema es que no está del todo claro qué está planeando realmente el gobierno. Las islas ya disfrutan de una cierta cantidad de turismo anual, aunque los patrocinadores del proyecto esperan atraer hasta 500.000 visitantes anuales a la región (aproximadamente el doble del “número de visitantes antes de la pandemia de COVID-19", según cifras de la UNESCO). Nuevamente, no está 100% claro cómo, aunque se cree que se están desarrollando nuevos proyectos de infraestructura. Debido a todo el misterio, el año pasado la gente en las redes sociales comenzó a comparar el proyecto con “Jurassic Park”, informa Reuters, en referencia a otro ejemplo de turismo y lagartos gigantes.



Lo más problemático es que la UNESCO se ha quejado públicamente de que el proyecto, sea lo que sea, puede perturbar el hábitat de los dragones, así como cabrear a la comunidad local de las islas. En una reunión de la conferencia del Comité del Patrimonio Mundial el mes pasado, los funcionarios de la UNESCO dijeron que el proyecto necesitaba una nueva evaluación de impacto ambiental para determinar si perturbará a los habitantes de las islas, tanto al hombre como a los reptiles. La UNESCO aparentemente se lo comunicó a Indonesia, pero nunca obtuvo respuesta. Un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia dijo posteriormente a Reuters que están trabajando en una evaluación y la tendrán lista para septiembre.



Si bien los planes del país ciertamente no conducirán a la matanza del film de Spielberg, seguramente hay dudas sobre si es una buena idea alentar a una gran cantidad de personas a visitar una isla llena de lagartos carnívoros.



Los ataques de Komodo a humanos son extremadamente raros, pero cuando suceden, es muy muy peligroso. Los dragones pueden correr 20 kilómetros por hora y tener grandes masticadores con veneno, lo que les permite básicamente incapacitarte con un solo mordisco (aunque se sabe que muerden mucho). Si no se trata, un porcentaje significativo de personas muere un par de horas después del ataque. El hecho de que sean un poco lindos no compensa el hecho de que se sabe que ocasionalmente asaltan pueblos indonesios, entrando en casas al azar para masticar un brazo o una pierna. En 2001, el entonces esposo de Sharon Stone intentó comunicarse con uno en un zoológico de Los Ángeles y posteriormente le mordieron parte del pie frente a un grupo de niños en edad escolar (no es información muy importante, pero parecía que valía la pena compartirla).



De todos modos, no me refiero a la vergüenza del dragón. Los komodos son realmente geniales e, históricamente, los ataques son muy raros: ocurren si has invadido su territorio, estás siendo un idiota o si su suministro de alimentos ha sido abrumadoramente cazado por cazadores furtivos. Y, en este caso, los funcionarios de la UNESCO claramente están más preocupados por el bienestar de los lagartos, no por los turistas. Los funcionarios han escrito que las nuevas instalaciones y la afluencia de turistas podrían perturbar el ecosistema equilibrado que permite que unos 3.000 lagartos prosperen en las islas.



No obstante, el gobierno indonesio parece haber tomado una decisión. En febrero se informó que los funcionarios se apresuraban a completar la construcción de su proyecto antes de la cumbre del G20 del próximo año, que se celebrará en Indonesia. La cumbre estaba programada originalmente para tener lugar en Labuan Bajo, un pequeño pueblo de pescadores con fácil acceso al Parque Nacional de Komodo, aunque desde entonces se ha cambiado a un lugar en Bali.