Los aniversarios de películas son el mejor recuerdo que tengo de lo viejo que me hago. Este mes le toca a uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción que fascinó a toda una generación. Corría el mes de junio de 1990, hace 30 años, cuando se estrenaba en los cines un film que marcaría época: Total Recall, de Paul Verhoeven.



La Tierra, año 2084. Doug Quaid, un hombre normal que lleva una vida aparentemente tranquila, vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte. Entonces decide recurrir al laboratorio Rekall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno. Sin embargo, su intento fracasa. La droga resucita de su memoria una estancia verdadera en Marte cuando era el agente más temido del cruel Coohagen. Quaid entonces decide volver a Marte...

Bajo esta aparente sinopsis de telefilm o serie B se encerraba una obra gigante que mezclaba como nunca antes acción con delirio y cierta filosofía. No en vano, estamos ante una película basada en un relato corto de Philip K. Dick (We Can Remember It for You Wholesale), y aunque la obra cinematográfica no guarda grandes similitudes con Blade Runner, si mantiene la esencia de gran parte de las preocupaciones a las sociedades del futuro que plasmaba el escritor.

Es posible que los más jóvenes conozcan la obra por el remake de hace unos años, en cuyo caso les rogamos que encuentren la original para disfrutar una película que ofrece un respiro a esos blocksbusters que nos inundan con CGI. En Total Recall los efectos son más artesanales que digitales, y detrás de la aparente típica película de acción de Schwarzenegger había una certera sátira al consumismo y la mercantilización de la violencia (gratuita y estilizada hasta el absurdo) a través de la mirada siempre cínica de Verhoeven.



Arnold Schwarzenegger, Paul Verhoeven, Erika Carlsson, y Parker Whitman

De otra forma hubiera sido imposible que al director le dieran 65 millones de dólares de presupuesto para que diera rienda a su versión del mundo, con sets elaborados y una variedad de geniales efectos especiales que posiblemente nunca volveremos a ver.



Les dejamos con algunas de las anécdotas que ocurrieron durante la producción:



Como decíamos, el film fue la última gran producción que utilizó para los efectos especiales miniaturas en lugar del uso de ordenadores como en la actualidad. De hecho, al año siguiente se estrenó Terminator II, y con ella empezaba una nueva era en el uso de los efectos.



Arnold Schwarzenegger y Paul Verhoeven

Total Recall tuvo una calificación de la MPAA de X debido a su “violencia excesiva” cuando se estrenó, por lo que tuvieron que recortar metraje para obtener la R.



¿Sabes cuánta gente muere en la película? 77 personas, y sí, casi todos gracias a “Arnie”.



Para lograr esos efectos especiales artesanales tan logrados para la época se tuvo que recurrir al trabajo de hasta cinco compañías: Industrial Light& Magic, Dream Quess Images, Stetson Visual Services Inc., Hunter/Gratzner Industries y Metrolight Studios.



Antes de Schwarzenegger los productores tuvieron otros serios candidatos para el papel protagonista de Quaid. Entre otros, William Hurt, Patrick Swayze o Richard Dreyfuss.



Fue tal el reconocimiento de la industria con los efectos de la película que los Oscars no nominaron a nadie más. Por supuesto, el premio fue para Total Recall.



La filmación comenzó en Ciudad de México debido a su arquitectura futurista. 500 personas trabajaron en la película y construyeron 45 sets que incluían ocho escenarios. En aquel momento, Total Recall fue la segunda película más cara de la historia después de Rambo III (1988).



Una de las maquetas construidas

La "magia" del cine

De Laurentis se declaró en quiebra en medio de la producción, así que gran parte del éxito del film recae en Schwarzenegger, quien puso dinero para salvarla convenció a Carolco Picture para que la produjera.



La mítica banda sonora de la película corre a cargo del compositor Jerry Goldsmith. Como curiosidad, en España se hizo tremendamente popular tras la compra de los derechos de canal + para un programa deportivo. No solo eso, si la melodía te suena es posible que sea porque la pieza está inspirada en la banda sonora de Conan el Bárbaro.



El score era de 40 minutos en el momento de su estreno pero con el tiempo y debido la repercusión que ha tenido se aumentó una década después con una edición de lujo de 61 minutos.



¿Recuerdas los pitidos que salen del taxi de Johnny? En realidad son el himno nacional noruego.



Rodaje de la película

Un gazapo: cuando Quaid mata a Lori con una pistola escuchamos un disparo, pero vemos dos heridas: una en el pecho y otra en la cabeza, justo por encima de los ojos.



Sharon Stone obtuvo su papel en Basic Instinct gracias a su trabajo como Lori. Al parecer, Verhoeven la eligió debido a su habilidad para interpretar a un personaje que podría cambiar de tímida y encantadora a una persona diabólica y viceversa. (Por cierto, el director afirmó que Stone era así en la vida real).



Detalle poco conocido. Alien fue posible gracias al proyecto fallido de Totall Recall. En la década de 1970, Ronald Shusett y Dan O’Bannon comenzaron a trabajar en el guión del corto de K. Dick, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que sería demasiado costosa y difícil para la época. ¿Qué hicieron? Retrasaron la historia y trabajaron en otra que O’Bannon tenía sobre un monstruo espacial que aterrorizaba a una tripulación de una nave espacial. En efecto, se trataba de Alien.



Otra conexión poco conocida. Originalmente, Schwarzenegger iba a hacer el papel principal en RoboCop (1987), pero los problemas con el traje del personaje causaron que los productores abandonaran la idea. Cuando la peli se estrenó a Schwarzenegger le encantó y desde entonces quiso trabajar con Verhoeven, así que cuando vio la oportunidad con Total Recall, no la desaprovechó.



Aunque nunca se muestra durante el metraje, la portada de la edición VHS menciona que tiene lugar en 2084 AD. Paul Verhoeven lo ha confirmado en alguna entrevista mencionando a Blade Runner (1982) como un ejemplo de film con una representación demasiado avanzada del futuro para el período de tiempo en el que se supone que tendrá lugar (que fue en 2019). Verhoeven quería evitarlo con Total Recall situándola mucho más en el futuro.



Las miniaturas utilizadas para las tomas que muestran la geografía marciana se basaron en fotografías de Marte.



Coca-Cola es el único refresco anunciado en la Tierra, mientras que en Marte vemos anuncios solo de Pepsi.



Aunque no se revela la ubicación de la ciudad en la que Quaid vive, el número de teléfono que aparece en el anuncio de Rekall que ve en el metro es 915-555-6386-21. Dicho código de área 915 sugiere que la película se desarrolla en algún lugar del oeste de Texas, posiblemente en El Paso.



Por si existen dudas, el propio Verhoeven ya lo ha aclarado en más de una entrevista:



Independientemente del que crea que la película en su conjunto es un sueño o una realidad, los primeros 20 minutos de la película (desde el principio hasta el punto en que Quaid se somete a la implantación de sus “vacaciones” en Rekall) ) es toda realidad.

