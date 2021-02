Lucasfilm se cansa y despide a Gina Carano por sus "abominables" comentarios

Imagen : Lucasfilm

Gina Carano, la actriz que interpreta a la mercenaria Cara Dune en The Mandalorian, ya no aparecerá más en la serie .

U n portavoz de Lucasfilm dijo a nuestros compañeros de iO9 lo siguiente: “Gina Carano ya no es una empleada de Lucasfilm y no hay planes de que lo sea en un futuro. S us publicaciones en redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son abominables e inaceptables” .

La noticia llega después de una jornada en el que el hashtag #FireGinaCarano (despedir a Gina Carano) fue trending toppic en Twitter durante varias horas. La noche anterior, la actriz compartió una historia antisemita en su Instagram. Pronto la eliminó, pero para entonces muchos fans habían hecho una captura y la habían compartido en redes sociales.

Todo esto también llega después de meses de quejas sobre las publicaciones de Carano, entre las que se pueden ver burlas sobre las mascarillas, la difusión de conspiraciones sobre las elecciones de Estados Unidos o “me gusta” a ciertos post que despreciaba n el movimiento Black Lives Matter.

El personaje de Carano, Cara Dune, era uno de los personajes principales de la galardonada serie de Disney Plus . Y todo apuntaba , aunque aun no había habido todavía confirmación oficial , que podría desempeñar un papel en la futura serie de Star Wars: Rangers of the New Republic.