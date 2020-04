Registran el primer caso de un perro con coronavirus en Estados Unidos

Filed to:

Una mujer y su Pug en Nueva York durante el mes de abril, 2020. Foto : Getty Images.

En medio de distintos reportes de mascotas y otros animales que han dado positivo en análisis del coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (mejor conocidos como CDC) han actualizado sus directrices y recomendaciones sobre distanciamiento social para incluir a nuestros compañeros peludos. Sin embargo, no hay evidencia de que las mascotas estén jugando un papel importante en la propagación del virus a las personas.

A principios de abril, funcionarios del zoológico de Bronx en la ciudad de Nueva York informaron que un tigre había dado positivo del coronavirus que causa el covid-19. El tigre y otros grandes felinos en el zoológico también presentaban enfermedades respiratorias leves que se asemejan a los síntomas asociados con el covid-19 en humanos. Al menos ocho grandes felinos en el zoológico han dado positivo en las pruebas, incluyendo un gato que parecía estar libre de síntomas.

Pero no solo los gatos son susceptibles al virus. Los primeros informes de mascotas con covid-19 involucraron a dos perros en Hong Kong. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha reportado que un pug llamado Winston ha dado positivo por el virus durante un estudio que estaba evaluando a familias en el área. Si los resultados son precisos, entonces Winston probablemente sería el primer perro que se sabe que está infectado con el coronavirus en los Estados Unidos.

“Los pugs son un poco inusuales en el sentido de que tosen y estornudan de una manera muy extraña”, dijo a NBC News Heather McLean, propietaria de Winston y profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, Estados Unidos. “Así que casi parecía que estaba atragantado o con náuseas, y hubo un día en que no quiso desayunar, y si conoces a los pugs, sabes que les encanta comer, así que eso parecía muy extraño”.

A principios de abril, el CDC comenzó a reconocer casos de animales que dieron positivo al virus, aunque se mencionaban estos informes como provenientes de fuera de los Estados Unidos. A mediados de mes, la agencia ofreció pautas de precaución sobre el distanciamiento social aplicable a las mascotas y a las personas. Más recientemente, a partir del 23 de abril, eliminó cualquier referencia a que estos casos solo ocurren fuera de Estados Unidos.

“Trate a las mascotas como lo haría con otros miembros humanos de la familia; no permita que las mascotas interactúen con personas o animales fuera del hogar. Si una persona dentro del hogar se enferma, aísle a esa persona de todos los demás, incluyendo a las mascotas”, menciona la agencia en su página web sobre animales y covid-19 desde el 14 de abril.

El CDC sostiene que el riesgo de contraer covid-19 de las mascotas es bajo, según la información limitada hasta el momento. Pero “hasta que sepamos más sobre este virus, las personas enfermas con COVID-19 deben evitar el contacto con mascotas y otros animales”, advierte el CDC.

Actualmente, las posibilidades de daños graves a las mascotas como Winston de covid-19 también parecen ser bajas. Otra evidencia ha sugerido que, si bien el nuevo coronavirus es capaz de infectar animales no humanos, no parece provocar enfermedades graves en los animales como en las personas. Por último, no sorprende que el virus pueda atravesar la barrera de las especies, ya que se cree que se propagó originalmente a los humanos de un animal desconocido.