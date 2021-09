Rolls-Royce es un fabricante de automóviles de lujo cuyo objetivo es hacerse notar . U n fabricante de automóviles que fabrica automóviles para ver y ser vistos , automóviles para la realeza o aquellos que pretenden serlo. Pero no sirven de mucho si están prohibidos en el centro de las ciudades por tener motores de combustión interna. Aquí es donde entra el nuevo Spectre totalmente eléctrico.

Rolls-Royce anunció el miércoles que el Spectre, un coupé de dos puertas, estará listo de aquí a 2023, al tiempo que confirmó que la marca será totalmente eléctrica antes de 2030.

Rolls-Royce anunció el Spectre con su habitual discreción y humildad . Es broma:

Rolls-Royce siempre ha buscado nombres que sean etéreos y de otro mundo para sus automóviles más reputados y potentes . Nombres misteriosos como Ghost, Phantom, Wraith, Shadow y Spirit han desarrollado, a lo largo de los años, una nomenclatura única que distingue a Rolls-Royce como una rareza intocable, casi inalcanzable.

Las emociones evocadas por nombres tan misteriosos son de un ligero malestar y una gran aprensión. Los humanos se vuelven naturalmente ansiosos ante las apariciones fantasmales que habitan en un entorno inexplicable que no es de este mundo. Estos fantasmas parecen ilusiones: están allí, pero no , son efímeros en su rareza, totalmente silenciosos mientras atraviesan nuestro espacio vital, fugaces en sus apariencias, y desaparecen en un susurro del tiempo. Y cuando transitan por nuestro mundo, crean una sensación de asombro y la creencia de que nos hemos encontrado con algo que no está atado a nuestra existencia, una aparición anómala.

Esta poderosa realidad alternativa es temible, pero intrigante; amenazante, pero atrayente; está más allá de la comprensión, sin embargo, la codiciamos. Y solo unos pocos de nosotros, de hecho solo unos pocos selectos y valientes, podemos cruzar la división y ordenar a estos seres espectrales y transitorios que se pongan de pie.

Spectre encapsula esta atmósfera a la perfección. Evoca un presagio de gran magnitud: presagia un cambio fundamental en nuestra matriz terrestre . Rolls-Royce, el nombre más venerado e histórico en la historia del lujo y el esfuerzo automotriz, está inminentemente a punto de presentar un automóvil eléctrico.

El nombre se adapta perfectamente al coche. Una creación silenciosa y amenazadora. Potente y vanguardista, pero de perfil suave y elegante .