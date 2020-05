Se filtran los aterradores villanos de The New Mutants, la película maldita de los X-Men

The New Mutants

The New Mutants, esa película aparentemente maldita que lleva años queriendo estrenarse y aún no ha podido. Un nuevo lote de imágenes filtradas nos dan otro vistazo a lo que será este film que (quizás) algún día veremos, y las terroríficas criaturas que atormentarán a los protagonistas.

En The New Mutants un grupo de adolescentes descubre que tiene poderes (que quizás sean llamados “mutantes”, o quizás no) mientras se encuentran en las instalaciones de lo que parece ser un hospital psiquiátrico, o para casos extraños como estos. Entre ellos se encuentra Danielle Moonstar, también conocida como Mirage, que en los cómics es en parte responsable de la creación de un extraño ser que solo es posible describir como un oso endemoniado.

Esa criatura estará en The New Mutants, y en las nuevas imágenes filtradas podemos ver que parece que Illyana Rasputin, mejor conocida como Magik, se enfrentará al oso demonio en combate.

¿Mitad oso y mitad demonio, o algo completamente diferente? Imagen : 20th Century Studios.

El oso endemoniado enfrentándose a Magik. Imagen : 20th Century Studios.

Sin embargo, parece que este no será el único ser que aterrorizará a los Nuevos mutantes, sino también algo extraño que parece una mezcla entre Slenderman y el Hombre pálido de El laberinto del fauno, mejorado con unos dientes de piraña y algunos tatuajes misteriosos. Aún no sabemos qué es esta criatura, pero luce horrible.

No sabemos qué es este ser, pero luce horrible. Imagen : 20th Century Studios.

Slenderman... ¿eres tú? Imagen : 20th Century Studios.

Lamentablemente, aún no sabemos cuándo podremos ver The New Mutants. Originalmente se iba a estrenar a mediados de 2018 y tras muchos retrasos parecía que iba a llegar el pasado mes de abril, pero Disney pospuso su estreno debido a la pandemia del coronavirus y no le ha asignado una nueva fecha, a diferencia de todas sus otras películas. No queda ma s que seguir esperando. [New Mutants Updates (Twitter) vía io9]