Sylvester Stallone y Wesley Snipes en Demolition Ma n. Imagen : Warner Bros

Demolition Man puede ser muchas cosas, pero sin duda es una de las películas de acción más veneradas de los 90. Si aún disfrutas de aquel encuentro épico entre Stallone y Wesley Snipes o sonríes al recordar cómo se usan las tres conchas, tenemos una buena noticia para ti: hay secuela en camino.



La noticia es bastante sorprendente porque no nos llega por los canales oficiales de Warner Bros, sino de boca del mismísimo Stallone. El actor ofreció esta semana una ronda de preguntas y respuestas a sus fans de Instagram y de repente dejó caer la noticia bomba como si tal cosa cuando uno le preguntó si había algún plan para retomar Demolition Man:

“Hay una cosa en camino”, explicó Stallone. “Estamos trabajando en ello con Warner Bros y luce fantástico, así que sí... eso va a pasar”.

Demolition Man se estrenó en 1993 y cuenta el duelo entre un policía de métodos brutales llamado John Spartan, y un criminal aún más salvaje conocido como Simon Phoenix. Ambos son condenados en una crio-prisión. Décadas después, el crimen ha sido prácticamente erradicado y los habitantes de Los Ángeles viven en una especie de utopía idílica y cursi. Un accidente hace que Simon Phoenix escape de su cautiverio y la policía del futuro, incapaz de lidiar con un asesino de semejantes características, decide descongelar a Spartan para atraparlo.

Stallone no ha dicho nada más sobre la secuela, así que no sabemos si se trata de una continuación literal de la original, un remake, o algo inspirado en ese universo pero que no guarda relación dir ecta. Más Stallone siempre son buenas noticias. [vía Flickering Myth]