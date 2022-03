P or todas partes se pueden ver l os efectos secundarios de Spider-Man: No Way Home. En taquilla, ha sido uno de los mayores éxitos de estos últimos años. En cines, tendrá una importancia manifiesta en películas como Morbius. Y casi podemos afirmar que lo mismo ocurrirá con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, sobre todo visto la importancia que ha adquirido esto del multiverso .

Advertisement

Pero para los fans , quizás una de las cosas más importantes del mundo que nos ha dejado No Way Home ha sido la vuelta de Andrew Garfield. Garfield siempre ha sido un actor increíble (sin ir más lejos , está nominado para el Oscar al Mejor Actor de este año), pero sus películas de Spider-Man llegaron en un momento raro , justo cuando empezó a crecer el MCU , y quedaron completamente eclipsadas una vez que Tom Holland se hizo con el papel del superhéroe . Pero después de su regreso en No Way Home, los fans comenzaron a pedir más apariciones para el viejo Spider-Man de Garfield, que ha sido bautizado en la última película de No Way Home como Peter 3 .

Y aunque est o no es que sea algo completamente imposible visto cómo están las cosas, Sony les ha dado una cosa parecida a los fans . Se trata de una mezcla del tráiler de No Way Home junto a las películas de Spider-Man de Garfield . No cuenta como un “The Amazing Spider-Man 3", pero se queda cerca.

Aunque se trata de un guiño divertido para los fans , al verlo, te das cuenta de que Spider-Man: No Way Home y The Amazing Spider-Man 3 son lo mismo, puesto que en esta película todos los Spider-Man son protagonistas .

El clip anterior es parte de los extras que se incluirán en la versión Blu-Ray de Spider-Man: No Way Home que saldrá el próximo 12 de abril.