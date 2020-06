El avance de la pantalla de inicio de PS5 Gif : Tom Warren ( Twitter

El diseño de la PlayStation 5 no ha dejado indiferente a nadie, pero el cambio de look de la nueva consola no es solo externo. Su interfaz de usuario será cien por cien nueva y Matt MacLaurin, vicepresidente de diseño UX de Sony, ha prometido que no quedará pixel sin retocar.



Advertisement

En una serie de mensajes publicados en Linkedin, MacLaurin explica que la nueva interfaz será una evolución muy interesante del actual sistema operativo de PS4 y que el cambio respecto a este será total. El jefe de diseño de interfaz de Sony añadió:

Como en toda interfaz de usuario, la prioridad es que sea práctica, pero el software supone un nuevo lenguaje visual y una completa revisión de la arquitectura de la interfaz de usuario actual. El nuevo sistema operativo de PS5 será más sutil que llamativo, pero no quedará pixel sin retocar.

Advertisement

De momento no sabemos mucho sobre el aspecto que tendrá esa nueva interfaz. Sony mostró un brevísimo avance durante la presentación de Ps5 en el que tan solo se podía ver la pantalla de inicio con el nombre de usuario. Lo que se ve en ese avance recuerda mucho a los fondos de pantalla de fábrica que nos han acompañado todo este tiempo en PS4.

Advertisement

MacLaurin no ha soltado prenda sobre la nueva interfaz, pero sí ha dado un dato muy interesante: será personalizable a un nivel que nunca hemos visto en PlayStation. Es una buena noticia para los que gustan de cambiar todos los detalles visuales. En cuanto a la presentación definitiva de la interfaz, será pronto, pero aún no hay fecha definida. [Linkedin vía The Verge]