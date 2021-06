Imagen : Sony Pictures.

El universo de Spider-Man y el universo cinematográfico de Marvel (MCU) podrían cruzarse algún día, si se cumplen los planes de Sony. Sí, técnicamente Peter Parker ha formado parte de las películas de Marvel, pero técnicamente el universo de Peter no pertenece al de Marvel, por un tema de derechos.

El universo de Spider-Man no es el mismo del MCU. Con eso me refiero a todos los personajes que están relacionados a Spider-Man en los cómics y que ya hemos visto en el cine, tales como Venom, Vulture y próximamente Morbius, son parte del llamado universo de Spider-Man de Sony, y no del de Marvel. ¿Es algo confuso? Por supuesto, pero tiene una razón de ser. Sony Pictures es propietaria de todos los derechos de Spider-Man y sus personajes en el cine y la televisión.

Sanford Panitch, ejecutivo de Sony Pictures, mencionó en una entrevista con Variety que su compañía tiene un plan para que estos universos se crucen y, de este modo, abrir las puertas a más eventos cinematográficos o la aparición de más personajes en un universo o el otro. Por ejemplo, aunque es cierto que hemos visto algunos personajes de Marvel en las películas en solitario de Spider-Man (como Iron Man en Homecoming, entre otros), esto es parte de un acuerdo de compartir personajes entre ambas empresas, pero es un acuerdo que específicamente se basa en Spider-Man, no en el resto de los personajes relacionados a su franquicia. Según Panitch:

“Hay un plan para conectar el universo de Spider-Man de Sony con el MCU. Creo que se hará cada vez más claro hacia donde nos dirigimos, y cuando se estrene [Spider-Man] No Way Home se revelarán muchas más cosas. [...] Afortunadamente, tenemos una gran relación con Kevin Feige [presidente de Marvel Studios], y queremos que las películas del MCU sean enormes, porque eso es bueno para nosotros y nuestros propios personajes de Marvel. Creo que ellos piensan lo mismo acerca de nuestras películas. Hay muchas oportunidades que creo que van a hacerse realidad”.

¿Veremos algún día a Venom pelear contra Hulk? ¿O quizás a Spider-Man junto a otros Vengadores enfrentándose a los Seis Siniestros? ¿Y una película de Deadpool junto a Spider-Man? Efectivamente, hay muchas posibilidades prometedoras. Mientras tanto, tendremos que esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home el próximo 16 de diciembre. [Variety vía Collider]