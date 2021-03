Imagen : Sucker Punch / SIE.

Ghost of Tsushima no es solo uno de los mejores juegos de 2020, sino uno de los mejores títulos que llegaron a la generación de PlayStation 4. Ahora, también será adaptado como una película.



Sony ha anunciado que una película de Ghost of Tsushima se encuentra en desarrollo, bajo la responsabilidad de Chad Stahelski, el conocido director de John Wick. Según la máxima responsable de PlayStation Productions, se encuentran “muy entusiasmados de trabajar con personas creativas como Chad, que tienen pasión por los juegos y, por lo tanto, ofrecerán una buena adaptación tanto para los fans como para nuevas audiencias”.

La historia de Ghost of Tsushima tiene todo el potencial para ser llevada a la gran pantalla. Inspirada en el siglo XIII, durante una invasión de Mongoles a Japón, el juego cuenta la historia de Jin Sakai, un samurái que se enfrenta al ejército invasor mientras intenta proteger y liberar la isla de Tsushima. El juego está claramente inspirado en los films clásicos del género de samuráis, como aquellos dirigidos por el legendario cineasta Akira Kurosawa.

Ahora, esa historia será adaptada como una película, sumándose así a las propiedades de Sony y PlayStation en pasar del mundo de los videojuegos al mundo del cine y la televisión, tales como Uncharted y The Last of Us. [vía PlayStation / Deadline]