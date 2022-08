HBO acaba de publicar un vídeo con las novedades que llegarán a sus plataformas en la próxima temporada. En él hay escenas de The Idol, Love and Death, Succession, The White Lotus, And Just Like That, Hacks, The White House Plumbers, y Our Flag Means Death, pero lo más importante es que muestra el primer y breve teaser de The Last of Us.



S i solo has entrado aquí para ver qué aspecto tiene la nueva serie basada en el mítico juego de Naughty Dog, decirte que el avance comienza hacia el minuto 1:45 del víde o. Este es el avance.

The Last of Us, Succession, The Idol, The White Lotus & More Coming To HBO Max

El avance no solo muestra a Joel y a Ellie. Además podemos ver a Nick Offerman en el papel de Bill. Henry y su hermano pequeño Bill también estarán en la serie. El teaser no muestra a ninguno de los infectados, pero la tensión se puede mascar en cada escena. Neil Druckmann, co-presidente de Naught Dog, ha subido las expectativas un poco más asegurando que aún no hemos visto nada de lo que HBO nos tiene preparados con The Last of Us. Se cree que la cadena mostrará el tráiler completo el mes que viene con motivo de la celebración del Last of Us Day. [Eurogamer]