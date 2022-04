Una nueva serie animada de Star Wars está en camino. Su nombre es Tales of the Jedi (Historias de los Jedi) y será presentada de manera oficial durante los últimos días de mayo, mes en el que se desarrolla el evento Star Wars Celebration en el que se espera Lucasfilm realice algunos anuncios. Uno de ellos será esta serie animada.

La revelación llega directamente desde la web que lista los paneles del Star Wars Celebration, la cual ha adelantado que esta serie será presentada durante el evento. La autora Amy Ratcliffe será la anfitriona de este panel, y el invitado especial será nada más y nada menos que Dave Filoni, uno de los padres de The Clone Wars y The Mandalorian.

Tales of the Jedi Presentació n de Tales of the Jedi, antología de cortometrajes animados. Presentado por Amy Ratcliffe y con el invitado especial Dave Filoni.

Por ahora no se conocen detalles sobre la serie, solamente que será una serie de tipo antología, lo que significa que en cada episodio contaría una historia distinta, probablemente de un personaje distinto. Tomando en cuenta que son “historias de los Jedi”, podríamos ver algunos rostros conocidos en esta serie, y conocer algunos nuevos. Incluso hay rumores de que Cal Vestís, protagonista del videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order podría formar parte de uno de los episodios. ¿Conoceremos de este modo su historia de origen y cómo sobrevivió a la Orden 66? Suena como una idea muy interesante.

De cualquier modo, el hecho de que Filoni forme parte de la presentación podría indicar que también está involucrado en la serie, de algún modo, y esa es otra idea prometedora.

Hasta ahora, desde la llegada de Disney+ y en materia de series animadas, Lucasfilm ha estrenado una séptima y última temporada para The Clone Wars, la serie antológica de animación japonesa Star Wars Visions y The Bad Batch, cuya segunda temporada llegará en algún momento de este año. Con Tales of the Jedi, la parte animada del universo de Star Wars continúa creciendo. [Star Wars Celebration v ía io9]