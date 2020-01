The Falcon and The Winter Soldier, la nueva serie de Marvel, adelanta su estreno en Disney+

The Falcon and The Winter Soldier

Marvel se prepara para expandir su universo cinematográfico a la televisión como nunca antes. La serie que formará parte de la f ase 4 del MCU será The Falcon and the Winter Soldier, y la compañía adelantará su estrenos unos pocos meses. La serie de Sam Wilson y Bucky Barnes podría llegar en agosto.

Un reportaje de Deadline asegura que Marvel Studios adelantará el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, que originalmente debutaría en algún momento de otoño de este año (es decir, entre los meses de septiembre y noviembre). Se trata de la primera serie spin–off del universo cinematográfico de Marvel, que abrirá las puertas a contar más historias fuera del cine, aunque completamente conectadas a las películas.

Sí, en el pasado han habido series relacionadas al universo de Marvel (como, por ejemplo, Agents of SHIELD), la gran diferencia es que series como The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki, estarán conectadas directamente y en muchos casos protagonizadas por los mismos actores de las películas, y por si fuera poco, tendrán consecuencias directas en los acontecimientos que veremos en la gran pantalla.

Este año veremos el estreno de dos de estas series: The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision, que recientemente también adelantó su estreno de 2021 a 2020. Todas llegarán en exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+. [Deadline vía IGN]