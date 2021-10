Spider-Man: No Way Home es la próxima película del Hombre Araña, y según Tom Holland, es básicamente el final de una franquicia. La última parte de la trilogía de Marvel. ¿Qué podría significa esto?

Holland, en una entrevista con Entertainment Weekly, mencionó que tanto él como todo el equipo detrás de la película están considerando a No Way Home como “el final de una franquicia, por así decirlo”. El actor tiene esperanzas de volver a dar vida al personaje (algo que por supuesto que sucederá), y cuando lo hagan, esperan crear algo distinto. En sus declaraciones:

“Creo que si tenemos la suerte de volver a explorar estos personajes, verán una versión muy distinta. No será como lo que han visto en la trilogía Homecoming. Crearíamos algo diferente y cambiaríamos el tono de las películas. Pero no se si va a suceder o no. De cualquier modo, definitivamente hemos tratado [a No Way Home] como si estuvieramos llegando al final, y se sintió así”.

Por supuesto, debo repetir que esto no significa que será la última vez que veamos a Holland interpretar a Spider-Man, podemos estar seguros de que no será así. Pero Holland, famoso por supuestamente hacer spoilers “no intencionales” de las películas de superhéroes en las que ha participado, está cuidando mucho las palabras que usa en sus declaraciones. Habla del fin de una era, de una etapa, y de un cambio de tono, y tiene todo el sentido del mundo.

Porque durante las 2 películas protagonizadas por Spider-Man que hemos visto hasta ahora, Peter Parker ha sido un adolescente, un chico joven e ingenuo que todavía está pasando por la secundaria. Ese tono de aventura juvenil con comedia y mucha acción se ha sentido a lo largo de todas estas películas, siempre acompañado de una especie de mentor (Tony Stark en Homecoming) o la sombra y la ausencia de uno (de nuevo, Tony Stark en Far from Home). En No Way Home, parece que ese rol adulto y casi paternal en la vida de Peter estará a cargo en parte de Doctor Strange. Un cambio de tono, en el futuro, es un salto necesario. Peter necesita ser independiente y madurar en este universo de películas.

Esto también podría ir de la mano de la inevitable participación de Spider-Man en la otra parte de su universo. Después de todo, recientemente Sony Pictures renombró su universo de personajes y películas, antes llamado “Sony’s Universe of Marvel Characters” (Universo de Sony de personajes de Marvel), con el nuevo nombre de “Sony’s Spider-Man Universe” (Universo de Sony de Spider-Man). Pensar que un enfrentamiento entre Spider-Man y Venom, Morbius o el resto de personajes a cargo de Sony no va a suceder es una idea ingenua. Por algo Sony Pictures no solo ya ha estrenado dos películas de Venom, sino que pronto estrenará la película de Morbius protagonizada por Jared Leto, y está trabajando en películas y series de Kraven el Cazador (protagonizada por Aaron Taylor-Johnson), Spider-Woman y Silk, entre otras. Todas part e del universo de Spider-Man en los cómics.



Quizás en el futuro las próximas películas protagonizadas por Spider-Man se desarrollarán en ese universo de Sony, pero al mismo tiempo Peter Parker y en algún momento Miles Morales también aparecerán en películas del MCU de Marvel de otros personajes, o eventos especiales al estilo de los Avengers. Tendremos que esperar para saberlo con certeza, pero sea como sea, hay Spider-Man para rato. [Entertainment Weekly vía Polygon]