¿Qué pasaría si lo que crees que es tu imaginación, tus peores pesadillas, son sucesos violentos que están sucediendo en la realidad? Esto es lo que se pregunta Maligno, la nueva película dirigida por James Wan.

Wan es, sin dudas, uno de los maestros del cine de terror moderno. No solo ha sido el responsable de dirigir películas como Saw (Juego del miedo), Insidious (La noche del demonio) y The Conjuring (El Conjuro), sino que ha creado el universo cinematográfico de terror al que pertenece esta última película y sus secuelas, junto a películas como la trilogía de Annabelle.

Ahora, en su nueva película conocemos la historia de única chica que está siendo acosada por lo que cree que solamente son visiones de asesinatos, pero después descubre que son muertes reales, y todo parece estar relacionado a su pasado y lo que creía que era un “amigo imaginario” cuando era niña. La película parece ser una mezcla de terror clásico de demonios y posesiones con un elemento slasher que la hace aún más interesante, y Annabelle Wallis, quien protagonizó la primera película de Annabelle, regresa para trabajar con Wan en este film.

Maligno se estrena en los cines el 2 de septiembre.

Tráiler con subt í tulos

Tráiler en español

Y aquí está el póster oficial