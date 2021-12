La fecha de estreno de una película rara vez tiene un impacto sobre la historia . Quizás haya alguna película esté ambientada durante una época específica d el año , por lo que el estudio seguro que intenta estrenarla en esa misma época . Pero daría igual si acabas viendo una película de Halloween o de Navidad en otra época del año . Sin embargo, un lugar donde la fecha elegida tiene mucho que ver con la historia es en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y p or eso hace poco , dos películas tuvieron que sufrir cambios importantes después de que los directivos cambiasen su fecha de estreno .

Esas dos películas son Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. H ayas visto No Way Home o no, el nuevo trá iler de Doctor Strange muestra claramente lo que el personaje aprende en Spider-Man: No Way Home y el impacto que tiene en su nueva película. Literalmente , una de las dos películas no puede tener lugar sin los eventos que suceden en la otra. Y esto no iba a ser así originalmente.

Durante mucho tiempo, se suponía que Doctor Strange 2 iba a salir antes que Spider-Man: No Way Home. Originalmente, Doctor Strange 2 estaba programada para mayo de 2021 y Spider-Man iba a salir solo dos meses después. Cuando ambos cambiaron de fechas por primera vez debido a la covid, Doctor Strange pasó a noviembre y Spider-Man a diciembre, manteniendo el orden original intacto. Sin embargo, aquello cambió de nuevo y Spider-Man estuvo lista mucho antes que Doctor Strange. Lo que casi planteaba un problema teniendo en cuenta que sus tramas estaban inter conectadas.

“De hecho, estábamos trabajando con cosas que sucedían en Doctor Strange 2 y tratamos de incorporarlas en nuestro guión”, explicaba el coguionista de No Way Home, Chris McKenna, a Variety. “Cuando empezamos a escribir, Doctor Strange, supimos de primera mano los peligros de joderlo todo . Después lo cambiamos para que se tratase de alguien que no supiese mucho sobre el multiverso. De todas maneras , él era la voz de la razón que decía: “No deberías meterte con el destino de un individuo”, y Peter Parker era lo suficientemente ingenuo como para decir: “¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salvar a toda esta gente?”.

Entonces pasó lo que pasó y el resto ya es historia. Spider-Man: No Way Home se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de Hollywood y además ha resultado ser una introducción aún mejor para la secuela de Doctor Strange. Aún así, siempre quedará preguntarnos cómo de diferente hubiese sido No Way Home si Strange ya hubiera conocido el multiverso de antemano. ¿Habría cometido aquel mismo error? ¿Podría haber encontrado otra solución distinta ? De todas manearas , nunca lo sabremos, pero ciertamente es divertido pensar en cómo un simple cambio de fecha cambió por completo dos películas enteras.

Spider-Man: No Way Home ya se puede ver en cines. Doctor Strange in the Multiverse of Madness saldrá el próximo 6 de mayo de 2022.