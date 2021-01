Imagen : DeLorean Motor Company ( Other

Aunque ese icono de la cultura popular que es el DMC DeLorean haya estado fuera de producción casi 40 años, eso no significa que esté muerto, ni mucho menos. Ahora el icónico auto de Back To The Future podría regresar como eléctrico.



El DeLorean, además de ser increíblemente popular por las películas, también lo es en la industria por otras razones. Se trata de un modelo que alcanzó la producción con éxito, lo cual es raro tratándose de una startup en la industria automotriz.



Su historia al completo (junto a la de su fundador John DeLorean) la contamos hace unos años. Una historia de auge y caída, ya que la compañía quebró después de enfrentarse a todo tipo de improvistos que involucraron luchas políticas e incluso una operación encubierta del FBI.



Advertisement

Pero fuera de toda polémica, el DeLorean se recuerda como un auto innovador a su tiempo, uno que hizo de la característica apertura de puertas de ala de gaviota y sus paneles exteriores de acero inoxidable marca de la casa.



Ahora sabemos que durante los últimos 5 años la compañía presionó para la adopción de nuevas reglas para la producción de vehículos de bajo volumen con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Nuevas reglas dieron al lastre con la idea original, pero que a cambio, abren una nueva puerta al modelo eléctrico, según podemos leer en una nueva publicación del blog de DMC:



Dicho esto, dado que los vehículos eléctricos se están volviendo más convencionales, hemos estado considerando cambiarnos a uno totalmente eléctrico en el futuro. Ciertamente, facilita el camino a través del laberinto de emisiones que aún se cierne sobre cualquier motor de combustión interna. Si bien un Cobra o Morgan eléctrica pueden ser un poco extremos para su mercado potencial, ya hemos visto que un EV DeLorean, como mostramos en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York de 2012, no es una idea descabellada.

Por tanto, la idea de ese DeLorean eléctrico cobra más fuerza que nunca. La compañía finaliza la entrada insinuando que está en el proceso de buscar financiación para lograrlo con un “estad atentos”. [Electrek]