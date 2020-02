Un estadounidense que regresó de China tras el coronavirus debe pagar miles de dólares por hacerse una prueba de la gripe

Filed to:

Imagen : Médicos chinos en el condado de Yunmeng, ciudad de Xiaogan, en el epicentro del brote de coronavirus de la provincia de Hubei, observando los resultados de una tomografía computarizada de pulmón en un caso sospechoso ( STR/AFP (Getty Images) )

Un hombre de Miami que se sintió enfermo después de regresar de un viaje de negocios a China el pasado mes de enero recibió una factura de 3.270 dólares por asegurarse y hacerse una prueba para determinar si estaba infectado con el coronavirus de Wuhan, informó el lunes el Miami Herald.



Según el Herald, Osmel Martinez Azcue creía que sería irresponsable no alertar al personal médico de la posibilidad de haber contraído el SARS-CoV-2, el coronavirus detrás de la enfermedad llamada COVID-19 que se originó en China pero que comenzó a propagarse a nivel mundial. La cifra mundial oficial de muertes ha aumentado a poco menos de 2.700, con más de 80.000 casos confirmados, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que no es (todavía) una pandemia. Azcue no quería contribuir a la propagación del virus y le dijo al Herald que fue al Hospital Jackson Memorial, donde las enfermeras lo recibieron con ropa protectora y liberaron desinfectante en su habitación.



El personal del hospital le dijo a Azcue que un diagnóstico de coronavirus requeriría una tomografía computarizada, por lo que optó por una simple prueba de gripe. Afortunadamente, eso confirmó que Azcue no tenía nada peor que la gripe común, pero según el Herald, su proveedor de seguros, National General Insurance, le envió una factura por 3.270 dólares. El personal del hospital dijo que posiblemente podría reducirse a 1.400 dólares, pero solo si Azcue podía proporcionar tres años de documentación que demuestren que no contrajo la gripe como resultado de una afección preexistente. También le dijeron que era posible que hubieran más facturas en camino, según el Herald.



Lo ocurrido con Azcue no se habría dado si la administración de Donald Trump no hubiera revocado las disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que impedía a las aseguradoras negar la cobertura por afecciones preexistentes o negarse a cosas como la hospitalización en 2018. La Casa Blanca agregó enlaces al intercambio federal de ACA a sitios externos que vendieron tales “planes a corto plazo”, según el Washington Post, a pesar de que no cumplen con los requisitos originales; a eso se suma los otros esfuerzos de la administración Trump por debilitar las disposiciones clave de la ley o descartarlas por completo. Azcue gana 55.000 dólares al año y tomó uno de esos planes a corto plazo para reducir sus primas de 400 dólares al mes a 180 dólares, según el Herald.



Los incidentes de pacientes que reciben facturas médicas enormes y desproporcionadas con respecto a la atención que recibieron son cada vez menos una aberración que un sello distintivo del sistema médico con fines de lucro de EE. UU., y tales sorpresas pueden afectar incluso a aquellos con un seguro sustancial si tienen la mala suerte de terminar en un proveedor fuera de la red o la aseguradora encuentra una excusa arbitraria para no pagar. La investigación realizada en 2019 descubrió que 137 millones de estadounidenses se enfrentaron a dificultades financieras por facturas médicas en el año anterior. Un estudio más reciente realizado por el NORC en la Universidad de Chicago este mes descubrió que era probable que al menos ocho millones de estadounidenses hayan intentado crowdfund para facturas médicas, mientras que otros 12 millones habían comenzado a recaudar fondos para otros. Es probable que pocos de estos esfuerzos alguna vez recauden suficiente dinero para cubrir los costos. Alrededor de 27.5 millones de personas aún carecen de seguro médico a partir de septiembre de 2019, la primera vez en una década que el número de personas sin seguro ha aumentado.



La posibilidad de ser golpeado con uno de estos proyectos de ley es un factor importante en los estadounidenses que evitan buscar atención médica por un problema de salud. Las encuestas de Gallup en 2019 encontraron que 68 millones de estadounidenses, o aproximadamente uno de cada cuatro, habían omitido el tratamiento debido a los costes en los últimos doce meses. Ahora une este sistema con una enfermedad peligrosa que se propaga por todo el mundo y las perspectivas no son nada buenas.



El gobierno federal ha dicho que pagará los costes como las cuarentenas obligatorias (que pueden ser extremadamente costosas) para las personas sin seguro que regresan de China. Pero en situaciones anteriores como el brote de Ébola 2014-2016, las personas todavía estaban enganchadas a las facturas, ya sea que se recibiera más asistencia financiera es prerrogativa de un gobierno federal que ya tiene dificultades para pagar los costos generales de la respuesta de emergencia. Azcue ni siquiera tenía la enfermedad o técnicamente ni siquiera se hizo una prueba, por lo que es menos probable que sus costes se sufraguen.



El miedo a las altas facturas médicas también es un factor de hacinamiento en los departamentos de emergencias en todo el país, ya que muchas personas no buscarán tratamiento hasta que estén obviamente enfermas. Si el coronavirus se afianza en EE. UU., eso podría contribuir a propagarse en entornos médicos donde el SARS-CoV-2 ya tiene una capacidad comprobada de propagación.



“Cuando alguien tiene síntomas parecidos a la gripe, desean encontrar atención médica”, dijo la profesora y co-directora del Centro de Reformas de Seguros de Salud de la Universidad de Georgetown, Sabrina Corlette, al Herald. “Si tienen uno de estos planes basura y saben que podrían estar en peligro por más de lo que pueden permitirse buscar esa atención, muchos de ellos simplemente no lo harán, y eso es un problema de salud pública”.



Azcue le dijo al Herald: “¿Cómo pueden esperar que los ciudadanos normales contribuyan a eliminar el riesgo potencial de propagación de persona a persona si los hospitales están esperando cobrarnos 3.270 dólares por un simple análisis de sangre y un hisopo nasal?”. [Miami Herald]