Un fotógrafo se enfrenta a acciones legales por tomar una imagen del Golden Gate desde un “ángulo ilegal”

Un fotógrafo del Área de la Bahía sw San Francisco se enfrenta a acciones legales por publicar una imagen compuesta del mítico Golden Gate con la luna de fondo. ¿La razón? Aparentemente, la instantánea fue tomada desde un “ángulo ilegal”.



Al parecer, los funcionarios afirman que dicho ángulo muestra que el fotógrafo debe haber invadido un área restringida para obtener la toma y, por tanto, piden que la imagen sea eliminada de su sitio web, algo que el fotógrafo se niega a hacer.



El hombre es Bruce Getty, y dice que él es únicamente “un tipo al que le gusta ir a las rocas para obtener un ángulo único del puente”. Getty ha explicado a varios medios que después de tomar la fotografía acudió a su casa. Allí la retocó con Photoshop para unirla a otra de sus imágenes: la de la luna de sangre de 2014.



Luego subió la imagen compuesta a su página web, donde finalmente llamó la atención de las autoridades del famoso puente, lugar desde el que se emitió un Carta de infracción. Según el fotógrafo:



Siempre he accedido a ese lugar durante la marea baja y no se supone que la línea costera esté fuera de los límites a menos que lo especifique el ejército. Hay un camino elevado que está fuera de los límites, pero no se supone que la costa esté fuera de los límites. He estado allí muchas veces. No es un área sensible y no es más peligrosa que cualquier otra área alrededor del Golden Gate. Además, son dos fotos tomadas con mi cámara colocada justo al otro lado del letrero que dice dónde no puedes ir. Entonces, ¿son estos ángulos ilegales porque estoy señalando más allá del letrero, pero no estoy del otro lado del letrero?