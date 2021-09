Joel Morrison, un hombre de California de 37 años, se encontraba paseando por el cementerio de St. Joseph en Sacramento cuando dio con algo inédito. De la tumba centenaria de John Drissand sobresalía un gran mechón de pelo humano. Unos días después regresó al lugar y el cabelló seguía ahí.



La escena ha quedado inmortalizaba y ha sido carne de viral al subir un vídeo a TikTok de su macabro descubrimiento. Como ha explicado Morrison a medios locales después:



Cuando lo vi por primera vez, me sorprendió; no estaba exactamente seguro de que lo que estaba viendo fuera real, era realmente asqueroso. Pero después de una inspección más cercana, me di cuenta de que definitivamente era cabello humano saliendo de la tumba.