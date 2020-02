Un Porsche Taycan se incendia en un garaje en Florida, destruyéndolo por completo

Captura de pantalla : Cop Block (YouTube)

El pasado domingo 16 de febrero, uno de los apenas aproximadamente 130 Porsche Taycan en Estados Unidos estalló en llamas en un garaje de Florida, según reporta el medio centrado en coches eléctricos Electrek. No sabemos mucho sobre el contexto que rodea el incendio, pero lo que queda claro en un breve video de YouTube es que causó graves daños tanto en el garaje como en el automóvil, que ahora es poco más que una pila de metal fundido y plástico.

Los coches eléctricos se están volviendo cada vez más comunes, por lo que tiene sentido que la gente sienta curiosidad por conocer los tipos de fallas que pueden tener estos vehículos. Es por eso que ha habido un enorme interés en los incendios de Tesla como los de Shanghái y Hong Kong el año pasado, y es por eso que tantos medios de comunicación están cubriendo el reciente incendio de un Porsche Taycan y no los muchos incendios de coches de gasolina que ocurren todo el tiempo Los coches eléctricos son interesantes y esta tecnología aún es relativamente nueva, de ahí el interés. Tiene sentido.

Así que, dejando eso de lado, debo decir que no se conoce mucho acerca de este incendio de un Taycan. Electrek dice que sucedió en Florida el domingo. Un portavoz de Porsche no ha confirmado la ubicación, pero sí dijo que la compañía escuchó por primera vez sobre el incidente el domingo.

“Actualmente es demasiado pronto para especular sobre la causa de este incidente. No ha habido otros incidentes reportados como este hasta ahora, y estamos dispuestos a ayudar a una mayor investigación de cualquier manera que podamos “, dijo el portavoz antes de negarse a decir dónde se produjo el incendio. “Desafortunadamente, no vamos a divulgar la ubicación exacta del incidente por respeto a la investigación y al propietario”, aseguró a nuestra web hermana Jalopnik en un correo electrónico.

Un YouTuber llamado Cop Block publicó un video (que puedes ver sobre estas líneas) de las secuelas aparentes del incendio, junto con un título que simplemente dice “Porsche Taycan explota en un garaje de Florida”. Le pregunté al representante de Porsche si se trataba de un Taycan en el video, a lo que respondió: “Estamos confirmando que un Taycan estaba en el garaje en el momento del incidente”.

Eso es casi todo lo que sabemos hasta este momento.

Lo que me parece interesante es que puedes ver que el techo de vidrio ha desaparecido, y gran parte del aluminio se ha derretido, mientras que el acero, dado que su punto de fusión es más alto, ha mantenido su forma:

Aquí hay un vistazo a la composición del material del coche, en caso de que tenga curiosidad. Esta imagen muestra la chapa de metal (que es de aluminio) de la carrocería del coche:



Y esta imagen muestra lo que hay debajo de la chapa, principalmente acero, pero también un poco de aluminio (como el capó y la sección central del travesaño del techo trasero que se pueden ver hace dos imágenes).



Imagen : Porsche.

Si bien Porsche no especulará sobre la causa del incendio, debo decir lo que todos piensan: podría haber estado relacionado de alguna manera con las baterías, como suele ser el caso de los incendios de coches eléctricos que causan daños catastróficos.



Imagen : Porsche.

Según Porsche, la compañía ha distribuido 130 unidades del Taycan hasta antes de haber finalizado 2019. Eso no es mucho, por lo que el hecho de que uno de ellos ya se haya incendiado mientras estaba sentado en lo que ahora es un garaje ridículamente destruido no es bueno. Pero es importante reiterar que no sabemos qué lo ocasionó. El incendio puede no haber sido el resultado de ningún tipo de defecto con el Porsche; pero para saberlo tendremos que esperar a los resultados de la investigación.



La buena noticia es que, según el portavoz de Porsche, no han habido heridos.