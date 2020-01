Un universo de películas y series de Justice League Dark estaría en desarrollo, de la mano de J.J. Abrams

Imagen : DC Comics.

DC estaría trabajando en una serie de proyectos para el cine y la televisión basados en Justice League Dark, el grupo de héroes y personajes oscuros de sus cómics. La encargada de estos proyectos sería Bad Robot, la compañía productora liderada por J.J. Abrams.

Según un reportaje de Deadline, fuentes cercanas a los estudios aseguran que Bad Robot está en pleno desarrollo de distintas ideas para series y películas basadas en la Liga de la Justicia Oscura, un grupo al que pertenecen personajes como John Constantine, Madame Xanadu, la Encantadora, Deadman, Zatanna y la Cosa del Pantano (cuya serie recientemente fue cancelada) , y cuyas historias suelen estar relacionadas al ocultismo, lo sobrenatural y terrorífico. Sin embargo, se desconoce si el mismo J.J. Abrams tomará las riendas de alguno de estos proyectos como director.

De hecho, esta no es la primera vez que se habla de proyectos basados en estos cómics. Originalmente el director Guillermo del Toro era el encargado de hacer una película, cuyo guión ya había escrito por completo, según aseguró a través de su cuenta de Twitter. No obstante, el proyecto de del Toro no se dio, y hasta ahora los rumores no mencionan nada acerca de un posible regreso del cineasta.

DC y Warner, tras las malas críticas de Justice League y las quejas de los fans, parece estarse centrando en hacer historias distintas y no necesariamente conectadas entre ellas, como es el caso de Wonder Woman, Shazam!, Joker y la nueva The Batman, entre otras. No sería descabellado que, tras el éxito de Shazam! (un personaje básicamente desconocido fuera del mundo de los cómics), ahora se arriesguen a experimentar con más historias distintas tanto en el cine como en la televisión y Justice League Dark es un buen candidato. [Deadline vía ComicBook]