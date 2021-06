Imagen : Marvel Studios

En el capitulo dos de Loki, la serie da un vuelco importante cuando la línea temporal es bombardeada. La cuestión es que en esas escenas aparecen diferentes fechas y lugares en las pantallas de los ordenadores de la TVA . En New Rockstars han consultado las fechas y son muy intrigantes.



El bombardeo, por supuesto, es obra de Sylvie. La variante de Loki activa decenas de cargas (42 según el vídeo de New Rockstars) de las que la TVA usa para purgar d esviaciones en la línea temporal, y las envía a diferentes momentos en la historia. Al destruir un segmento de la línea temporal principal, las cargas provocan exactamente el efecto contrario. En otras palabras, sirven de evento Nexo y generan una línea temporal alternativa.

Imagen : Marvel Studios

La cuestión es que Sylvie no elige fechas al azar. En los ordenadores de la TVA va apareciendo una lista de fechas y lugares ante los ojos impotentes de los técnicos de la agencia temporal y la jueza Ravonna. Algunas de esas combinaciones de fechas y lugares son especialmente significativos. Esta s son algunos de ella s:



Knowhere: La pantalla no muestra fecha alguna, pero el lugar es de sobra conocido. Se trata de la cabeza cortada de celestial que sirve de base a El Coleccionista en Guardianes de la Galaxia. La falta de una fecha hace que el momento pueda ser virtualmente cualquiera, desde el momento en el que Thor entrega la gema de la realidad en custodia, al momento en el que los Guardiane s se enfrentan a Ronan, o el momento en el que Gamora trata de matar a Thanos y Star-Lord a la propia Gamora.

Niflheim: De nuevo, sin fecha, pero el lugar en el que Hela fue encerrada por Odin no parece un lugar que convenga manipular mucho. ¿Matan las valkirias a Hela en esta versión alternativa? ¿O mueren todas ellas y no hay nadie en Sakaar para recibir a Thor (y salvarle la vida)?

Vormir (2301): El planeta en el que Thanos sacrifica a Gamora y en el que Black Widow se sacrifica a sí misma, pero cientos de años tras los acontecimientos de Endgame.

El planeta en el que Thanos sacrifica a Gamora y en el que Black Widow se sacrifica a sí misma, pero cientos de años tras los acontecimientos de Endgame. Asgard (2004): Sylvie envía una de sus cargas a Asgard, pero ocho años antes de la primera película de Thor. En el trailer de Loki vemos al asgardiano reinando sobre un trono de diseño diferente al que conocemos. Es probable que la carga termine precisamente con esa realidad.

Sylvie envía una de sus cargas a Asgard, pero ocho años antes de la primera película de Thor. En el trailer de Loki vemos al asgardiano reinando sobre un trono de diseño diferente al que conocemos. Es probable que la carga termine precisamente con esa realidad. Sakaar (1984): La fecha es muy anterior a los sucesos de Thor: Ragnarok. Significa que algo afecta a alguno de los campeones anteriores en el torneo de gladiadores. Entre ellos (lo sabemos por las esculturas que adornan el edificio del Grandmaster) están B eta Ray Bill, Ares y Man-Thing.

La fecha es muy anterior a los sucesos de Thor: Ragnarok. Significa que algo afecta a alguno de los campeones anteriores en el torneo de gladiadores. Entre ellos (lo sabemos por las esculturas que adornan el edificio del Grandmaster) están B eta Ray Bill, Ares y Man-Thing. Ego (1382): Ego, planeta viviente y padre de Star-Lord, pero siglos antes de los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia. Es la segunda mención a un celestial tras Knowhere. Demasiadas casualidades.

Ego, planeta viviente y padre de Star-Lord, pero siglos antes de los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia. Es la segunda mención a un celestial tras Knowhere. Demasiadas casualidades. Titan (1982): la fecha es anterior a todos los sucesos narrados en Infinity War. Podría referirse al momento en el que el planeta sobrepasó el límite de sus recursos y sus habitantes murieron por desoír a Thanos. ¿Quizá en esta versión hacen caso al Titán loco y este nunca llega a emprender la búsqueda de las piedras?

Otros lugares destacables incluyen Dartford, Inglaterra (el lugar de nacimiento de dos de los Rolling Stones), Hala (el planeta de los Kree), Xandar, Yotunheim, Barcelona y Madrid, así como otros lugares y fechas que fueron el momento de diferentes revoluciones, declaraciones de independencia, y acontecimientos históricos destacables.

La cuestión que permanece es ¿Ha elegido Sylvie esos momentos solo porque son significativos? (y por tanto tienen mas posibilidades de generar una realidad alternativa) o realmente hay una intención oculta detrás de todo ello. A primera vista parece que la variante simplemente quiere generar una crisis de proporciones tan grandes que todo el personal tenga que ocuparse de ello, dejándola así el camino libre para llegar hasta los Guardianes del Tiempo. Tampoco está claro si Sylvie quiere matar a los guardianes o simplemente obligarles a cambiar algo. A estas alturas parece bastante claro que los seres que controlan el tiempo no han elegido los acontecimientos que forman la sagrada línea temporal con mucho rigor, y probablemente se podrían evitar unos cuantos apocalipsis si se eligieran otras líneas alternativas.

Imagen : Marvel Studios

Luego está la cuestión de si los guardianes realmente existen o son un mito creado para que los agentes (que sabemos que son variantes por una conversación del tercer episodio) no se hagan muchas preguntas. No falta quien plantea la teoría de que el auténtico gobernante de la TVA es una inteligencia artificial a la que conocemos simplemente como Miss Minutes, la adorable pero un poco inquietante mascota de la agencia.



Si hay una cosa clara es que Loki no solo está sentando las bases de Dr. Strange and the Multiverse of Madness, sino probablemente de Eternals, de la serie What IF (que aunque animada forma parte del MCU) y de toda la fase 4. El capítulo tres de la serie fue un poco flojo en lo que a explicaciones, así que estamos esperando el cuarto con auténtico interés .