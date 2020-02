Vas a empezar a ahorrar cuando veas los bocetos del nuevo parque temático de Studio Ghibli en Japón

Filed to:

Studio Ghibli

Imagen : Studio Ghibli

¿Emocionado? Deberías estarlo. Se va a construir un parque temático oficial de Studio Ghibli en la Prefectura de Aichi, Japón. El primer arte conceptual que vimos se veía genial. El último también.



El parque estará dividido en diferentes áreas. El Almacén Gigante de Ghibli está lleno de todo tipo de cosas de Ghibli; Dondoko Forest es temático de Totoro; Princess Mononoke Village se explica por sí misma; Springtime of Life Hill tiene las atracciones Castle in the Sky y Howl’s Moving Castle; Witch Valley sigue el modelo de Kiki’s Delivery Service.

Imagen : Studio Ghibli

Como puedes ver (arriba), a través de Asahi y Nikkan Sports, el Almacén Gigante de Ghibli es una gran plaza cubierta que da vida a todo tipo de películas de Ghibli.



Por ejemplo, aquí hay un área para comer inspirada en Spirited Away.



Imagen : Studio Ghibli

Este edificio en Springtime of Youth Hill (Seishun no Oka en japonés) tiene un ascensor para que los visitantes del parque tengan una vista panorámica.



Imagen : Studio Ghibli

Imagen : Studio Ghibli

Anteriormente habíamos publicado el arte conceptual para el área de Princess Mononoke y Witch Village .



Imagen : Studio Ghibli

Imagen : Studio Ghibli

Como puedes ver a través de Abema TV, las áreas consisten en mucha naturaleza, lo esperado (¡después de todo, esto es Studio Ghibli!).



Captura de pantalla : Abema TV

El siguiente mapa muestra las diferentes áreas: el almacén gigante de Ghibli en púrpura; Dondoko Forest en verde; Witch Valley en rojo; Princess Mononoke Village en verde claro; Springtime of Life Hill en naranja.



Imagen : Aichi Prefecture

Según Asahi, las áreas del almacén gigante de Ghibli, Dondoko Forest y Springtime of Life están programadas para abrir en 2022. Princess Mononoke Village y Witch Valley abrirán un año más tarde.



Pero, ¿por qué debería ser tan optimista? Fácil. En 2005, se construyó una réplica completa de la casa de Mei y Satsuki, dándole vida de una manera que los fans solo podían esperar.



Imagen : Studio Ghibli

Siendo Studio Ghibli tan notorios perfeccionistas, no esperes nada menos que la perfección para el próximo parque temático.