Imagen : Marvel Studios.

WandaVision ya finalizó, y marcó un antes y después para el universo de Marvel en el cine y la televisión. La serie estuvo muy inspirada en algunos cómics, por lo que un artista se ha preguntado, ¿cómo serían estos episodios en formato cómic? La respuesta está en sus increíbles portadas.

El artista conocido como dvglzv ha publicado en Instagram su versión de portadas de cómics, al estilo clásico, de cada uno de los episodios de la serie. Desde nuestro primer encuentro con Wanda y Vision en blanco y negro, hasta el final de la serie, pasando por todos sus momentos más épicos y sus mayores sorpresas (It was Agatha All Along...).

El resultado es una serie de portadas de cómics dignas de haber sido publicadas por Marvel entre los años 70 y 80. Además, artista Butcher Billy también ha publicado en Instagram su propio tributo a la serie, carteles al estilo retro de WandaVision inspirados en películas clásicas como Poltergeist, Vertigo, Rosemary’s Baby y más.

Al igual que sucedió con las creaciones de estos artistas para la serie The Mandalorian, es imposible no desear tener al menos uno de estos carteles para colgarlos en casa. [Imágenes: dvglzv (Instagram) / thebutcherbilly (Instagram)]

Los episodios de WandaVision, al estilo portadas de cómics clásicos

Episodio 1 – Filmado con público en vivo

Episodio 2 – No cambie de canal

Episodio 3 – Ahora en colores

Episodio 4 – Interrumpimos este programa

Episodio 5 – En un episodio muy especial...

Episodio 6 – ¡Espectacular estreno de Halloween!

Episodio 7 – Abajo la cuarta pared

Episodio 8 – En el episodio anterior...

Carteles de WandaVision estilo retro e inspirados en películas

