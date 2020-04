Ver las nueve películas de Star Wars al mismo tiempo es mucho más interesante de lo que parece

Gif : Lucas Hammar ( YouTube

Las nueve películas de la saga Star Wars reproduciéndose a la vez en pantalla partida. ¿Por qué? Porque podemos, probablemente. El autor de este aparente despropósito se llama Lucas Hammar y asegura haberlo hecho por puro entretenimiento... y sin embargo... se aprenden cosas.



Vaya por delante que si lo que quieres es volver a ver la saga completa, este vídeo es lo último que necesitas. No solo la imagen está sincronizada. Los audios también, lo que significa que en unos segundos serás bombardeado por una cacofonía en la que apenas se pueden discernir líneas de diálogo sueltas, y probablemente porque ya no las sabemos de memoria.

¿A qué me refiero entonces con lo de aprender cosas? Pues, para empezar, no sabía (o no había caído en la cuenta) de que las cortinillas de entrada de Fox y Lucasfilm no están perfectamente sincronizadas ni siquiera en la misma era Disney / no Disney. Curiosamente su duración sí que es la misma en todos los casos, porque el momento de aparición de las famosas letras amarillas sí es exactamente el mismo. También da gloria poder ver el característico movimiento de cámara hacia abajo con el que empiezan las nueve películas.

Quizá Lucas Hammar ha colgado el vídeo con las nueve películas completas como un simple experimento artístico no exento de humor, pero lo cierto es que se pueden aprender un par de cosas sobre cinematografía si silenciamos el volumen para no volvernos locos.

Por cierto, y por si te lo estabas preguntando, el vídeo no incluye el final de The Rise of Skywalker. Es una de las muchas medidas de protección que Hammar ha tenido que tomar para que YouTube no tire el vídeo por vulneración de copyright. De momento aguanta. [vía Cinemablend]