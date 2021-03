Viejos conocidos de Clone Wars repiten en el alucinante tráiler de Star Wars: The Bad Batch

Imagen : Disney

Pese a que los grandes focos de las producciones de Star Wars se los han llevado The Mandalorian y la futura serie sobre Obi-Wan Kenobi, Disney ha seguido trabajando sin descanso en otros proyectos, y ahora le ha llegado el turno a uno de animación: Star Wars: The Bad Batch, que ya tiene fecha de estreno en su plataforma .

Con un espectacular tráiler, Disney ha desvelado cuándo llegará su nueva serie de animación. Y será el próximo 4 de mayo, por todo aquello del May the 4th Be With You, una efeméride que celebra el famoso Día de Star Wars.

La serie, que ha sido creada por el omnipresente Dave Filoni, retomará la historia un grupo de clones que se niega a cumplir la Orden 66. Como hemos podido ver, los protagonistas son ya unos viejos conocidos de las series de animación, como Hunter o Echo, que han aparecido en varios capítulos de The Clone Wars.

Parece que Feloni también ha rescatado otras caras conocidas para el proyecto, como el malvado almirante Tarkin o la enigmática Fennec Shan d. A partir del próximo 4 de mayo veremos que nos tienen preparado en Disney Plus.