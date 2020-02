Vivo Apex 2020: el nuevo móvil de Vivo es un concepto futurista con muchas ideas interesantes

Filed to:

Filed to: vivo

Captura de pantalla : Vivo

Vivo tenía planeado presentar un nuevo concepto de smartphone de la serie Apex en el Mobile World Congress. Por desgracia, la feria se canceló, así que la compañía ha tenido que recurrir a una presentación digital. No puedo decir que el Vivo Apex 2020 sea rompedor, pero tiene muy buenas ideas.



El Vivo Apex 2020 tiene, por supuesto, pantalla curvada. Solo que esta vez es tan curvada que llega a los 120 grados donde el Apex 2019 solo tenía 88. La pantalla se extiende hasta ocupar todos los bordes. Debo reconocer que los móviles con ese tipo de pantalla son preciosos, pero después de usar de forma continuada el Huawei Mate 30 tengo series dudas sobre si tener una pantalla así sirve realmente para algo. La mayor parte de aplicaciones no usan ese área para nada y al final los bordes iluminados se quedan en un truco de feria que gasta más batería y en el que podemos activar el volumen por error.

Advertisement

Una de las particularidades más interesantes del Apex 2020 es que la pantalla no tiene agujero ni Notch. Vivo se las ha apañado para meter una cámara de 16 megapíxeles bajo el panel de la pantalla. El truco que ha usado para ello consis te en incrementar la transparencia de esta parte de la pantalla hasta seis veces. El resto lo ha solucionado con algoritmos. La idea suena bien, pero si hay que usar software para procesar la imagen es probable que sea porque no tiene tanta calidad como una cámara visible. El año pasado Vivo ya mostró una tecnología similar, pero aún no la ha sacado al mercado.

El grupo de cámaras principales incluye un zoom telescópico del que Vivo asegura que tiene lentes móviles que permiten un zoom óptico de hasta 7,5X. En cuanto a la cámara principal, de 48 megapíxeles, cuenta con estabilización tipo Gimball. Por lo demás, el Vivo Apex 2020 es un dispositivo 5G dotado de procesador S napdragon 865 , 12GB de RAM, y 256GB de espacio para almacenamiento. La batería está dotada de un sistema de carga rápida de 60 vatios del que Vivo asegura que puede cargar 2.000 mAh en solo 20 minutos.

Todas esas ideas, por supuesto, se han presentado en un vídeo muy inspirador, pero que pone el acento en una pregunta: ¿realmente tiene Vivo todas esas tecnologías de las que habla listas para salir al mercado ? Mi sensa ción es que no, pero eso no significa que no merezca la pena desarrollarlas.