Imagen : Warner Bros / HBO Max.

Zack Snyder ha publicado un nuevo tráiler de su Snyder Cut de Justice League, aunque técnicamente no tiene mucho de “nuevo”. Se trata de una versión en blanco y negro del tráiler original del nuevo Cut, y es que según confiesa, el director desearía hacer la película en este formato.



Así lo ha comentado en una entrevista con The Film Junkee. Eso no quiere decir que no habría existido una versión a full color, sino que para el director la versión “ideal” para presentar esta película era en IMAX y en blanco y negro. Según Snyder, “esa versión, para mí , es la más pura, la ideal para un fanático de la saga, la verdadera experiencia definitiv a de Justice League. Porque así viví con la película durante dos años, y por eso creamos una versión del tráiler en blanco y negro”.

Esa versión la puedes ver a continuación.

Por supuesto, de hacerse realidad (hoy en día nada es imposible con este Snyder Cut), esta no sería la primera película que recientemente obtiene dos versiones: un primer lanzamiento a color y, después, uno en blanco y ne gro o similar. Por ejemplo, tenemos el caso de Logan, que meses después de la llegada de la película estrenó una segunda versión en blanco y negro, para acentuar aún más su espíritu western. O Mad Max: Fury Road, que más que blanco y negro en realidad es una versión “cromo y negro”, con un tono más similar al color plata que al blanco. Una versión que, sin dudas, no tiene nada que envidiar a la versión full color de la película.

En el caso del Snyder Cut, quie n sabe si algún día Warner y DC publiquen esta versión en blanco y negro. Mientras tanto, nos quedamos con la revelación de Snyder, quien también ha dicho que su Snyder Cut, aunque consiste de “cuatro partes”, en realidad está dividido en seis episodios:

“Creo que es interesante la forma en la que he construido el corte de la película. Son seis episodios, siempre pensé en este concepto, pero al mismo tiempo está dividido en secciones. La primera sección dice “Parte 1”, después “Parte 2” y así sucesivamente, y después un epílogo”.

Tendremos que esperar a 2021 para ver cómo se desarrollan estos seis episodios, cuando el Snyder Cut de Justice League se estrene en HBO Max. [vía Zack Snyder / The Film Junkee / Slashfilm / CNET]