El Snyder Cut de Justice League ya está aquí, y las primeras críticas aseguran que es realmente distinta a la versión original de 2017, para muchos incluso mejor. Aún, parece que esto es lo último que veremos de Snyder en el universo de DC, o al menos así dice el cineasta.

En una entrevista con The New York Times, Snyder continúa asegurando que el llamado Snyder Cut de La liga de la justicia será su última producción de una película de DC. Básicamente, según el director, el universo expandido de DC Comics y sus películas ya han dejado atrás la historia que tenía planteada para futuros films, y tienen su propio camino.

“Han continuado por completo su propio camino. Para ellos [Warner Bros y DC Comics] el lanzamiento original y teatrico (de 2017) de Justice League es canon”.

Con esta frase asegura que el Snyder Cut, técnicamente, no es “canon” en el universo de películas de DC, lo que significa que no está conectado a películas que llegaron posteriormente, como Aquaman o Wonder Woman 1984, al igual que Shazam! y las producciones que llegarán en el futuro. Snyder también explicó en el pasado que por esa misma razón te nía la intención de contar las historias que aún no había podido, como un encuentro entre Batman y el Joker u otra aparición del Deathstroke que vimos en Batman v Superman: Dawn of Justice. En esta entrevista lo ha reiterado, añadiendo que este será su último film de DC.

“Los añadí [los momentos entre Joker y Batman, y las nuevas escenas de Deathstroke] porque esta sería la última película que haré para el universo de DC, y tener a este universo in un encuentro del Joker y Batman se sentía extraño”.

Esta no es la primera vez que Snyder dice que no hará más películas de DC, y por algún motivo me cuesta creer que al menos no intentará continuar con su historia. Si lo logra o no, ya es otro tema, y parece poco probable tomando en cuenta que actores como Ben Affleck ya se desligaron de su personaje en el universo DC, y que Warner está tomando otro rumbo en sus próximas películas.

Sea como sea, el Snyder Cut llega el 18 de marzo y promete ser, al menos, una gran despedida para esta historia. [The New York Times vía Geek Tyrant]