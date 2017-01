Ilustración: Sam Woolley

Es posible que acabes de comprar una Raspberry Pi, te acaben de regalar una o la tengas en casa desde hace un tiempo sin saber qué hacer con ella. Si te estabas preguntando por dónde puedes empezar, aquí tienes diez ideas muy interesantes para principiantes.



10. Una estación meteorológica

Sí, lo sabemos, basta asomar la cabeza por la ventana para saber qué tiempo hace, pero ¿donde está la gracia de eso? Con la Raspberry Pi y algunos componentes extra puedes fabricar una estación meteorológica completa que te de medidas exactas de temperatura, velocidad del viento o presión atmosférica.



Advertisement

Advertisement

Collect and Display Weather Data a Raspberry Pi | Make

9. Un fotomatón

Es una de las ideas más divertidas que puedes organizar para una fiesta con amigos. La Raspberry Pi es perfecta para crear una estación para tomar fotos y compartirlas por Internet. Para ello hay diferentes opciones. Puedes crear una con temporizador, o optar por un modelo más simple que crea GIFs y los sube directamente a una página de tu elección en Tumblr.

Create a Raspberry Pi Photo Booth for Your Next Party | Make

8. Un sistema de vigilancia

La belleza de la Raspberry Pi es que es una computadora completa de tamaño bolsillo. Puedes instalarla en cualquier lugar donde necesites poner un par de ojos y solo necesitas una toma de corriente. El tutorial que enlazamos aquí es para una sola cámara, pero hay otros que permiten crear redes de cámaras.



Sponsored

Raspberry PI as low-cost HD surveillance camera | Instructables

7. Un joystick de recreativas

La máquina de recreativas casera basada en emuladores es probablemente el proyecto más popular que existe para la Raspberry Pi, pero es un proyecto complejo. Antes nuestra recomendación es empezar por un tablero de control al estilo de las viejas recreativas. El de este tutorial sigue un diseño sencillo de cuatro pulsadores.

Advertisement

Make a Raspberry Pi Portable Arcade Console | YouTube

6. Una biblioteca digital portátil

Si eres de los que lees muchos libros electrónicos o los compartes a menudo con amigos, este proyecto es para ti. Convierte la Raspbery Pi en un punto de acceso WiFi portátil con capacidad para toda una biblioteca digital. No tienen por qué ser libros, puede ser cualquier otro tipo de archivo.

Advertisement

Digital Free Library | Adafruit

5. Una cámara wearable

Quizá quieras hacer una crónica audiovisual de tu vida, o grabar en vídeo un día concreto por el motivo que sea. Quizá sea un vídeo experimental, o simplemente has planeado dar un paseo espectacular en bici y quieres que quede constancia de la ruta. Sea cual sea el motivo, si tienes una Raspberry Pi, solo necesitas una batería y un módulo de cámara para programar la cámara wearable definitiva. Esta otra versión está conectada a Internet hace streaming en directo a YouTube.

Raspberry Pi Wearable Time Lapse Camera | Adafruit

4. Un Ad-Blocker o una VPN casera

Puedes proteger una computadora de anuncios mediante un programa tipo Adblock. Este proyecto hace lo mismo, pero con toda una red. Protege de publicidad invasiva, malware o molestos pop-ups incluso en dispositivos móviles. Es un proyecto algo más laborioso, pero merece la pena.



Advertisement

Advertisement

Si buscas más seguridad o privacidad, puedes convertir la Pi en un Proxy con VPN portátil conectable a la red de tu hogar. Incluso hay una versión de este proyecto basada en la red Tor.

Create a Network-Wide Ad Blocker with a Raspberry Pi | Lifehacker

3. Una radio streaming por Internet

Usar una Raspberry Pi para hacer streaming de Spotify, Pandora, Google Music o podcasts es otro proyecto popular. Es fácil de programar, y dependiendo de lo en serio que te lo tomes puedes añadirla hasta pantalla táctil o convertirlo en un dispositivo de radio de aspecto retro.

How to Turn a Raspberry Pi Into a Private Streaming Music Service | Lifehacker

2. Un Amazon Echo casero

Amazon prácticamente te está pidiendo que conviertas la Pi en un Echo Dot. No es broma. Después de que la gente comenzara a hacer este proyecto, la compañía se animó a ofrecer un tutorial oficial sobre cómo llevarlo a cabo. Hace poco desbloquearon la función que aún no estaba disponible: activar el dispositivo mediante una palabra clave.

Advertisement

How to Build Your Own Amazon Echo with a Raspberry Pi | Lifehacker

1. Una consola retro

Lo hemos cubierto antes en el pasado, y es que la opción preferida por muchos principiantes en la Raspberry es convertirla en una consola retro. La forma y diseño de esta consola queda a decisión del usuario. Se le puede dar el aspecto de una antigua NES mediante una caja impresa en 3D, o fabricar toda una recreativa con muebles de Ikea modificados.