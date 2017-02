Imagen: Pixabay

Cuando miramos al cielo, vemos una parte increíblemente reducida del universo. Pero ¿cuántas estrellas estamos viendo en total? La astrónoma Dorrit Hoffleit, de la Universidad de Yale, hizo la cuenta hace décadas.

Los astrónomos utilizan la escala de magnitud para medir el brillo de los planetas y las estrellas. Cada magnitud es 2,5 veces más brillante que la siguiente. Altair, la estrella que más brilla de la constelación Aquila, tiene una magnitud aparente de +1, que es 2,5 veces más brillante que +2 (y así sucesivamente). Si un objeto es muy brillante, tendrá magnitud negativa. Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, brilla en magnitud -1,4, Júpiter en -2,5 y Venus, el planeta que más brilla, en -4,4. La luna llena tiene una magnitud de -12.7; solo es superada por el Sol, con -26.7.



Imaginemos una noche de luna nueva en un lugar libre de contaminación lumínica. Ese día, las estrellas se vuelven visibles hasta la magnitud +6.5. Es el límite del ojo humano. Dorrit Hoffleit estudió todas las estrellas de magnitud aparente +6,5 o menor y las compiló en la versión más reciente del Bright Star Catalogue, un famoso catálogo estelar que data de 1908.

Hoffleit llegó a contar 9096 estrellas en el cielo de ambos hemisferios. Como solo podemos ver la mitad de la esfera celeste en cualquier punto, dividimos ese número por dos para llegar a un total de 4548 estrellas.



No parece gran cosa, pero se pone peor. Si estás a las afueras de una gran ciudad, solo podrás distinguir las estrellas que brillan hasta la magnitud +4 aproximadamente, lo que te deja un total de 450 puntos brillantes en el cielo nocturno desde el hemisferio en el que estés. Si en cambio vives en el centro de la ciudad, estarás limitado a una magnitud más cercana a +2, y solo verás 35 míseras estrellas desde tu ventana. ¿Ahora entiendes por qué los astrónomos se quejan tanto de la contaminación lumínica?

Pero, de nuevo, es solo el límite del ojo humano. Como hay más estrellas débiles que estrellas brillantes, los números aumentan exponencialmente con ayuda de un telescopio o un simple par de binoculares. Con prismáticos de 50 mm ya puedes ver estrellas de magnitud +9, unas 217.000 en el cielo nocturno. Un pequeño telescopio de 3 pulgadas te abre una ventana a 5,3 millones de estrellas, y uno profesional de 15 pulgadas te permite ver cerca de 380 millones de estrellas (o la mitad, desde un punto concreto).

Con telescopios más grandes dejamos atrás las estrellas y empezamos a contar galaxias. Una galaxia típica contiene 10.000 millones de estrellas.

Y bien, ¿qué porcentaje del universo representan?

¿Qué porcentaje del universo representan las estrellas que vemos en el cielo? La respuesta rápida es que no lo sabemos, puesto que no todo el universo es observable. El universo nació hace 13.800 millones de años. Como ha pasado una cantidad finita de tiempo, solo podemos observar objetos a una determinada distancia de la Tierra. La luz de los objetos más lejanos no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros.

Para calcular cuántas estrellas hay en total, debemos limitarnos al universo observable. Y aún así, puesto que la luz tarda en viajar a través del universo, cuando apuntamos nuestro telescopio a algo que está muy lejos solo vemos cómo era esa parte del universo cuando su luz fue emitida.

Dicho esto, los astrónomos estiman que el universo observable tiene más de 100 billones de galaxias. Nuestra Vía Láctea alberga cerca de 300.000 millones de estrellas, pero no es una galaxia representativa porque otras más abundantes no son tan grandes.

En base al número y la luminosidad de las galaxias observables, los astrónomos estiman que la población estelar total en el universo observable es de aproximadamente 70.000 trillones (7 x 1022). Nosotros somos capaces de ver 9096 a simple vista. Un 0,00000000000000001%.

[Space, Sky & Telescope]