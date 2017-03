Foto: bullcitydogs / Flickr, bajo licencia Creative Commons

Ya sabemos que los perros no pueden comer chocolate porque su metabolismo no es capaz de procesarlo, pero ¿y queso? ¿Qué tipo de frutas son buenas para ellos y cuáles no? Here Pup! ha elaborado una genial infografía que resume algunos de los alimentos más comunes.



El gráfico no tiene mucho misterio. En verde, los alimentos que nuestro amigo canino puede comer sin problema. En amarillo los que puede comer, siempre que sea con moderación. La zona naranja indica los que es mejor que no le demos, y en rojo los que están absolutamente prohibidos porque son tóxicos para los perros.

Las razones por las que no es bueno dar estos alimentos a los perros son diversas. En algunos casos, como las manzanas, pueden causar malestar estomacal, sobre todo si no retiramos las partes no comestibles como las semillas o el tallo. Otros alimentos causan problemas más serios. La pulpa del aguacate, por ejemplo, contiene una toxina fungicida llamada persina que pueden provocar cólicos graves al sistema digestivo del perro. Las uvas, que parecen tan inofensivas, pueden provocar fallo renal. La cebolla y el ajo, por citar un tercer ejemplo, causan trastornos en los glóbulos rojos de la sangre del perro.

Advertisement

Advertisement

Esto no quiere decir que un perro vaya a morir por comerse una cebolla, pero en cantidad suficiente estos alimentos causarán serios problemas de salud. Cuando están en la parte roja de la tabla, es por una buena razón. [vía Here Pup!]