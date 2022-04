Un acuerdo no vinculante liderado por Estados Unidos busca establecer las metas y los límites para una Internet libre . Y aunque la declaración es un acuerdo legalmente no vinculante que no tiene detalles específicos, también es digno de mención quién no se ha unido al compromiso : China y Rusia.

Advertisement

La nueva Declaración para el Futuro de Internet publicada el jueves quiere mantener Internet “abierta, libre, global, interoperable, fiable y segura”. El compromiso ha sido firmado por 59 países hasta el momento, junto con la Comisión Europea.

Dicho compromiso insta a los países a garantizar que Internet funcione como una “red descentralizada de redes” operada por partes interesadas públicas y privadas. El compromiso enumera la protección de los derechos humanos, el acceso universal a Internet, la protección de la privacidad, los sistemas justos para la competencia y el comercio electrónico, así como una infraestructura fiable y sostenible como principios fundamentales del compromiso.

Las omisiones más notables además de China y Rusia son India y Brasil, que Statista clasifica como el segundo y quinto país con la mayor cantidad de usuarios de Internet, respectivamente. Nigeria, Filipinas y Turquía, que son también centros de uso intensivo de Internet, tampoco han firmado el compromiso.

Fuentes anónimas de la Casa Blanca dijeron a The New York Times que la declaración pretende contrastar con el uso de Internet en Rusia y China. China es quizá el país más conocido por espiar a sus ciudadanos utilizando un sofisticado aparato de cámaras de seguridad, tecnología de reconocimiento facial y bases de datos en línea, y eso incluso antes de que el país usara aplicaciones como WeChat para controlar las actividades en Internet . China ha sido objeto de críticas por parte de los defensores de la I nternet libre por utilizar las denominadas “puntuaciones de crédito social” para recompensar a los ciudadanos por acciones que el estado considera beneficiosas y castigarlos por acciones como una crítica abierta del E stado. Las malas puntuaciones pueden impedir incluso que las personas usen el transporte público, como aviones y trenes. La Declaración para el Futuro de Internet menciona específicamente que los países no pueden crear “tarjetas de puntuación social”.

G/O Media may get a commission 47% Off Samsung Galaxy Buds Live Crystal clear sound

Feature 12mm speakers with enhanced bass tones to make your music sound incredible, and have an excellent battery life too. Buy for $90 at Amazon

El compromiso también menciona que los países no deben usar Internet “para socavar la infraestructura electoral, las elecciones y los procesos políticos, incluso a través de campañas encubiertas de manipulación de información”. Es algo por lo que Rusia fue noticia.

Google publicó un post en su blog diciendo que espera que los gobiernos adopten estándares comunes para tener mejores protecciones globales y “respeten los principios básicos del comercio abierto, con enfoques no discriminatorios en la regulación que no señalen a empresas extranjeras”.

Advertisement

Es un punto conflictivo para las grandes empresas tecnológicas como Google. Las grandes empresas de tecnología se han sentido particularmente irritadas por las regulaciones de la Unión Europea, como las normas más recientes que impiden a las empresas dar un trato preferencial a sus propios servicios en mercados digitales como las tiendas de aplicaciones. La aplicación antimonopolio de la UE es más estricta que la de Estados Unidos , y Google ha estado en la mira de los reguladores.

Si bien esto es más un intento de estos países de posicionarse como paraísos para una Internet libre y abierta, la naturaleza no vinculante del documento es un punto de fricción. Estados Unidos ha sido reacia a adherirse a acuerdos internacionales legalmente vinculantes en el pasado, especialmente en lo que respecta al uso de su tecnología. El año pasado, EE. UU. rechazó los llamados a firmar leyes internacionales que prohibieran los “robots asesinos” o armas de guerra autooperadas. E l país propuso en cambio un “código de conducta” vagamente definido.

Advertisement

Y a pesar de “a bstenerse de hacer mal uso o abusar de Internet o de las herramientas o técnicas algorítmicas para la vigilancia ilegal”, se ha demostrado que Estados Unidos recopila datos sobre sus ciudadanos. Incluso mucho después de que el ex oficial del gobierno Edward Snowden revelara una recopilación masiva de datos en nombre de la NSA, los informes muestran que la CIA ha recopilado una gran cantidad de datos sobre civiles y probablemente ha estado involucrada en búsquedas más específicas. Los funcionarios han criticado al FBI por usar tecnología de vigilancia aérea para espiar a los manifestantes.

Así que , si bien el documento puede ser bueno para la posteridad, es probable que no conduzca a ningún cambio real en la política, a menos que pienses que las promesas con el dedo meñique son el epítome de una acción definitiva. En cuyo caso, estoy bastante seguro de que todavía le debo a mi amigo de la infancia 100 flexiones diarias. M ultiplicado por 20 años son 730 000 flexiones. Así que supongo que será mejor que empiece...